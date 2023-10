WHO alarmuje: 250 mln osób na świecie ma zaburzenia widzenia. Co jest sygnałem ostrzegawczym?

Choć zaburzenia widzenia kojarzą nam się głównie z osobami starszymi, to tak naprawdę dotyczą one często też bardzo młodych ludzi. W ponad 80 proc. przypadków problemom tym można by zapobiec lub skutecznie je leczyć dzięki wczesnej diagnozie. Wczesna diagnostyka jest w stanie uchronić nas nawet przed utratą wzroku, dlatego profilaktyka w tej kwestii jest niezwykle ważna.

Ponad 250 milionów ludzi na świecie ma zaburzenia widzenia

Światowa Organizacji Zdrowia (WHO) alarmuje, że ponad 250 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu zaburzeń wzroku. Okazuje się również, że z tym problemem może mierzyć się nawet połowa mieszkańców naszego kraju w przedziale wiekowym 16-54 lata. Obejmuje to brak poprawnego widzenia oraz inne schorzenia związane z narządem wzroku.

„Jeżeli pojawia się jakiś problem okulistyczny, to powinniśmy reagować jak najszybciej, a na kontrolne wizyty umawiać się przynajmniej raz na dwa lata. Rozwój cywilizacyjny przynosi nam wiele korzyści, ale również coraz więcej sytuacji, które nie sprzyjają naszym oczom. Z powodu zaćmy operujemy coraz młodszych pacjentów, podobnie dzieje się w przypadku chorych na zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD). Kiedyś dotyczyło to głównie pacjentów po 65. roku życia, a teraz walkę z chorobą rozpoczynają młodsze osoby” – wyjaśniła w rozmowie z PAP dr Anna Wieczerska-Dec, okulistka ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Wczesne wykrycie choroby to skuteczniejsze leczenie

Osoby dorosłe powinny zbadać swój wzrok u okulisty przynajmniej raz na dwa lata. Taka profilaktyka jest bardzo ważna, ponieważ pomaga wcześnie wykryć chorobę, a w konsekwencji – daje możliwość skutecznego leczenia. Jeżeli dana osoba jest w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na jaskrę – badanie okulistyczne powinna wykonywać przynajmniej raz w roku lub częściej.

„Sygnałem ostrzegawczym, bardzo niepokojącym, jest nagłe zaniewidzenie. Gwałtowne pogorszenie widzenia to numer jeden jeśli chodzi o problemy okulistyczne, które trzeba natychmiast wyjaśnić” – tłumaczy dr Wieczerska-Dec. „Są choroby narządu wzroku, które postępują skrycie, są podstępne i ten stan może trwać miesiącami. W pewnym momencie dopiero okazuje się, że pacjent widzi dużo gorzej” – dodaje ekspertka.

Podstawowe badania okulistyczne trwają zaledwie kilkanaście minut, w dodatku są bezinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne. Wykonywanie regularnych badań okulistycznych nie dotyczy jedynie osób noszących okulary lub soczewki kontaktowe, ale wszystkich dorosłych. Należy pamiętać o tym, że schorzenia narządu wzroku stały się w ostatnim czasie jedną z chorób cywilizacyjnych. Ich występowaniu sprzyja między innymi częste przebywanie w sztucznym oświetleniu, długa praca przy komputerze. Sprawia to, że nasz wzrok ulega pogorszeniu.

Jak zadbać o swoje oczy? Wskazówki

Ryzyko wystąpienia chorób oczu można zmniejszyć poprzez zmiany w trybie życia. Należy między innymi:



Dbać o zdrowe odżywianie – należy wybierać produkty, które są bogate w luteinę chroniącą naczynia włosowate siatkówki (jarmuż, szpinak, borówka amerykańska, natka pietruszki, brokuły, cukinia), kwasy omega-3 (łosoś, makrela i tuńczyk), cynk, karotenoidy oraz witaminy A, C i E.

Uprawiać regularną aktywność fizyczną (wpływa to na usprawnienie krążenia krwi i jej dopływu do wszystkich narządów, także naczyń narządu wzroku).

Chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.

Dbać o higienę pracy przy komputerze (prawidłowe oświetlenie, odpowiednia odległość od monitora, robienie przerwy po 30 minutach pracy).

