Kaszel, który długo trwa może być objawem groźnej choroby. Dowiedz się jakiej

Idiopatyczne, czyli samoistne włóknienie płuc (IPF) to choroba, która prowadzi do niewydolności oddechowej, a nawet zgonu. Zmiany związane z włóknieniem płuc są trwałe i nieodwracalne. Dzieje się tak na skutek bliznowacenia tkanki płucnej, w której zlokalizowane są pęcherzyki płucne. Idiopatyczne włóknienie płuc jest jedną z ponad 200 chorób płuc z postępującym włóknieniem tego narządu. Do pierwszych symptomów należy kaszel, który często nie jest kojarzony z chorobą, co opóźnia jej rozpoznanie. O tym, żeby nie lekceważyć objawów tej choroby, przypomina Tydzień Świadomości Idiopatycznego Włóknienia Płuc, obchodzony co roku we wrześniu.

Kogo dotyka IPF?

IPF zwykle dotyka osoby starsze. Rzadko występuje u osób poniżej 50. roku życia. Ponadto na chorobę częściej zapadają mężczyźni niż kobiety. Szacuje się, że w około 20 proc. przypadków choroba jest dziedziczona. Wiadomo również, że jej wystąpieniu może sprzyjać wcześniejsze palenie tytoniu przez wiele lat, przebycie licznych infekcji dróg oddechowych, praca w szkodliwych warunkach (np. narażenie na wdychanie pyłów metali lub drewna) oraz współistniejące reumatoidalne zapalenie płuc.

Jaki kaszel może być objawem włóknienia płuc?

Zaniepokoić powinien długo trwający suchy kaszel (dłużej niż kilka tygodni). Może on być dosyć silny, bolesny a nawet dawać wrażenie, że kaszląc zaraz zwymiotujemy. Kaszel ten jest często bagatelizowany przez pacjentów, ponieważ pojawia się zwykle po wysiłku, więc nie jest kojarzony z chorobą. Z wizytą u lekarza z powodu kaszlu zwlekają również osoby, które palą lub długo paliły papierosy. Uważają, że występuje on z powodu nałogu. Jeśli jednak suchy kaszel utrzymuje się przez 3 miesiące, to lekarze przestrzegają, że konieczna jest konsultacja u specjalisty.

Inne objawy idiopatycznego włóknienia płuc

Do wczesnych objawów idiopatycznego włóknienia płuc, oprócz opisanego kaszlu, zalicza się:

duszności,

ogólne osłabienie,

szybszą męczliwość,

przyspieszony i spłycony oddech,

spadek masy ciała,

częste występowanie stanów podgorączkowych.

Do charakterystycznych symptomów choroby należą również tzw. pałeczkowate palce, które przybierają kształt porównywany do pałeczek dobosza. Zmiany widoczne są również w kształcie paznokci.

Jak zdiagnozować i leczyć idiopatyczne włóknienie płuc?

Na podstawie przeprowadzonego z pacjentem wywiadu, lekarz zleca zwykle RTG klatki piersiowej, a także tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości, która uwidacznia zmiany chorób śródmiąższowych. W dalszej diagnostyce choroby konieczne jest wykonanie szeregu badań. Należy do nich m.in.: badanie zdolności dyfuzji gazów w płucach, które jako jedno z pierwszych wskazuje na uszkodzenie płuc. O ostatecznym rozpoznaniu decyduje badanie histopatologiczne wycinka z płuc pobranego w czasie zabiegu operacyjnego. Choroba ma przebieg przewlekły i postępujący i nie u wszystkich chorych pożądany efekt przynosi leczenie farmakologiczne. W niektórych przypadkach konieczny jest przeszczep płuc.

Źródła: