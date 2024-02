Dzisiaj Światowy Dzień Walki z Depresją. Tego nigdy nie mów chorej osobie, to najgorsze „pocieszenie”

23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, cierpi na nią ponad 350 milionów osób. Depresja jest chorobą, podobnie jak nadciśnienie i cukrzyca. Wymaga diagnozy, a następnie odpowiedniego leczenia. Co więcej, choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, jest to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie, stanowiąca tym samym główną przyczynę niezdolności do pracy. Jest to również najczęściej spotykane zaburzenie psychiczne. Jej objawy mogą mieć zarówno charakter nawracający, jak i przewlekły.

Czego nigdy nie mówić osobie z depresją?

Joanna Adamiak, lekarz psychiatra, która prowadzi konto na Instagramie pod nazwą „Świat oczami psychiatry” wyjaśniła, jakich rzeczy nie powinno się mówić osobie z depresją, ponieważ są one najgorszym „pocieszeniem”. Należy unikać bagatelizowania uczuć takiej osoby. Tych zwrotów bezwzględnie się wystrzegajcie:

„To wszystko jest tylko w twojej głowie”,

„Przestań narzekać, inni mają gorzej”,

„Po prostu się uśmiechnij, przejdzie”,

„Nie dramatyzuj”,

„Nie rozumiem, dlaczego tak to przeżywasz”.

Zamiast tych zwrotów użyjcie słów wspierających i wyrażających gotowość do pomocy. Oto niektóre przykłady, podane przez ekspertkę:



„Rozumiem, że masz trudny dzień”,

„Jestem tu dla ciebie, niezależnie od wszystkiego”,

„Czy mogę pomóc w jakikolwiek sposób?”,

„Czasem życie jest trudne, ale zawsze możesz na mnie liczyć”,

„Nie musisz tego przechodzić sam/-a”.

Specjalistka zauważyła też, że odpowiednie słowa wsparcia są na wagę złota – nie tylko dla osób z depresją, ale dla wszystkich tych, którzy aktualnie przeżywają w życiu trudne chwile.

Jakie objawy mogą wskazywać na depresję?

Jakie objawy świadczą o depresji? Jest to obniżenie nastroju i stopniowe tracenie radości z życia. U chorych dominuje odczuwanie smutku i pustki, a także uczucie zobojętnienia (na przykład brak odczuwania przyjemności). Pojawiają się także wahania nastroju i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Następuje też ograniczenie aktywności życiowej, trudności w podejmowaniu różnych działań, a także utrata dotychczasowych zainteresowań. Osobie cierpiącej na depresję towarzyszy też obniżone poczucie własnej wartości, lęk i narastające poczucie utraty sensu życia.

Występują też mniej typowe dolegliwości, takie jak:



zaburzenia koncentracji uwagi,

poczucie pogorszenia pamięci,

zmniejszenie lub utrata apetytu,

zaburzenia snu,

spadek libido.

Sprawdźcie też, jakie są fizyczne objawy depresji. Warto również poznać nawyki i zachowania, które mogą zaostrzyć depresję.

Gdzie osoby z depresją mogą szukać pomocy?

Jeśli u siebie lub u kogoś bliskiego zauważyłeś objawy mogące świadczyć o depresji – nie należy zwlekać. W tej sytuacji konieczna jest wizyta u specjalisty. Leczeniem depresji zajmuje się psychiatra (pacjent nie potrzebuje do niego skierowania). Należy zgłosić się do tego lekarza, gdy dolegliwości związane ze złym nastrojem utrudniają codzienne funkcjonowanie. I co ważne: taka wizyta jest absolutną koniecznością w przypadku pojawienia się myśli samobójczych.

Należy pamiętać o tym, że obniżony nastrój nie zawsze oznacza depresję – czasami może być on naturalną konsekwencją problemów życiowych. W tej sytuacji warto udać się do psychologa. Ten specjalista oceni stan pacjenta, a jeśli będzie taka konieczność – skieruje do lekarza psychiatry.

