Atopowe zapalenie skóry. Ten naturalny produkt łagodzi objawy

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to zapalna, nawrotowa choroba skóry, która ma zwykle początek we wczesnym dzieciństwie. Chociaż nie da się całkowicie wyleczyć dolegliwości skórnych u osób cierpiących na atopowe zapalenie skóry, to okazuje się, że znacząco można je złagodzić, wzbogacając dietę o naturalny produkt. Jest nim olej z wiesiołka.

Do zmian skórnych towarzyszących atopowemu zapaleniu skóry należą: zaczerwienienia, grudki, pęcherzyki, a czasem sączące się ranki, które z czasem mogą zmieniać się w suchą, pogrubiałą skórę. Zmiany mogą pojawiać się zarówno na twarzy, jak i we włosach, na uszach, na szyi, pod kolanami czy łokciami, na rękach oraz stopach. Czynniki nasilające dolegliwości AZS Objawy atopowego zapalenia skóry nasilają podrażniające skórę substancje i alergeny. Może być to na przykład sierść zwierząt, ale też roztocze kurzu domowego, silnie działające kosmetyki czy spożywane pokarmy (należą do nich np. orzeszki ziemne, jajka, mleko, soja, produkty zbożowe). Niekorzystnie działającym na skórę czynnikiem jest również zanieczyszczenie powietrza oraz gwałtowne zmiany temperatury. Badania wskazują, że problemy ze skórą u osób cierpiących na AZS mogą też nasilać problemy emocjonalne oraz stres.

Olej z wiesiołka łagodzi objawy atopowego zapalenia skóry Olej z wiesiołka swoje prozdrowotne działanie na skórę zawdzięcza zawartym w nim kwasom: linolowemu (LA) i gamma-linolenowemu (GLA), które należą do rodziny wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-6. Kwasowi gamma-linolenowemu przypisuje się łagodzenie objawów atopowego zapalenia skóry oraz alergii. Skuteczność łagodzenia objawów AZS u osób, które przyjmowały olej z wiesiołka, udowodniły badania przeprowadzone kilka lat temu przez Departament Medyczny w Wielkiej Brytanii. Wskazały, że u osób, które przez 12 tygodni przyjmowały ten suplement, kondycja skóry znacząco się poprawiła i skutki AZS były mniej odczuwalne w porównaniu z grupą osób, które przyjmowały placebo. Nienasycone kwasy tłuszczowe działają bowiem przeciwzapalnie oraz uzupełniają niedobory lipidów w warstwie rogowej naskórka, dzięki czemu możliwe jest wzmocnienie jego bariery ochronnej. Wpływają też na poprawę wyglądu i elastyczności skóry, na redukcję zmian skórnych oraz minimalizują świąd. Prozdrowotne działanie na kondycję skóry kwasów zawartych w oleju z wiesiołka wzmacniają również: zawarte w nim: witamina E, oraz cynk, selen magnez. Olej z wiesiołka – jak stosować? Przy problemach skórnych dorosłym osobom zaleca się przyjmowanie jednej łyżeczki oleju z wiesiołka trzy razy dziennie. Olej z wiesiołka występuje też w postaci kapsułek. Należy przyjmować go według zaleceń (najczęściej 3 razy dziennie jedna kapsułka). Warto wiedzieć, że olej z wiesiołka może być wykorzystywany także w kuchni, jako dodatek do sałatek czy surówek. Należy stosować go na zimno, ponieważ poddany obróbce cieplnej, traci swoje cenne właściwości. Jakie inne produkty powinny znaleźć się w diecie osób chorych na atopowe zapalenie skóry? Stwierdzono również, że u pacjentów zmagających się z AZS wskazane jest regularne spożywanie tłustych ryb typu łosoś czy makrela, ale także sięganie po rybi olej, np. tran, olej z rekina, które są bogate w działające przeciwzapalnie kwasy omega-3. Zawierają również skwalen oraz alkiloglicerol, które stymulują układ immunologiczny. Dieta bogata w te produkty łagodzi to nasilenie się atopowych zmian i korzystnie wpływa na wygląd skóry. Czytaj też:

