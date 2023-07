Nietypowy objaw marskości wątroby. Nie lekceważ wodobrzusza

Wodobrzusze bywa trudne do zdiagnozowania, zwłaszcza jeśli pacjent choruje na otyłość. Charakterystyczne jest powiększenie obwodu brzucha, zwiększenie masy ciała, ale też dyskomfort i bóle brzucha. Badaniem wykonywanym w diagnostyce wodobrzusza jest USG jamy brzusznej oraz tomografia komputerowa. Wodobrzusze może świadczyć o marskości wątroby, ale też o niewydolności krążenia, złej pracy nerek, stanach zapalnych i nowotworach jamy brzusznej i jamy macicy. W przypadku marskości wątroby wodobrzusze nie jest jedynym objawem choroby.

Co to jest marskość wątroby i jakie daje objawy?

Marskość wątroby to niebezpieczna choroba, która prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń wątroby, a w konsekwencji do niewydolności wątroby i śmierci. Przyczynę jej wystąpienia nie zawsze udaje się ustalić. Jej wystąpieniu sprzyja nadużywanie alkoholu, ale też wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) oraz C (WZW C). Marskość wątroby może rozwijać się przez wiele lat, nie dając żadnych objawów. Jeśli się pojawią, należą do nich, oprócz wodobrzusza, zmiany pojawiające się na skórze. Do charakterystycznych można zaliczyć: zażółcenie skóry i białkówek oczu, swędzenie skóry, poszerzenie naczyń żylnych widoczne na brzuchu, pajączki na skórze, rumień dłoni i stóp, żółtaki, przebarwienia na paznokciach. Oprócz objawów skórnych mogą wystąpić m.in.: krwawienia z dziąseł, bolesne kurcze mięśni, bóle w prawym podżebrzu, nudności, wymioty, wzdęcia brzucha także obrzęk ślinianek i zmiany na języku.

Jakie badania pozwalają zdiagnozować marskość wątroby?

W diagnostyce marskości wątroby, oprócz wywiadu lekarskiego i badania pacjenta pomagają badania laboratoryjne tzw. próby wątrobowe oznaczające wartości enzymów wątrobowych i bilirubiny (AST, ALT, GGTP). Lekarz może zlecić również badanie USG jamy brzusznej, rezonans magnetyczny oraz w niektórych przypadkach również biopsję wątroby, czyli pobranie do dalszej diagnostyki fragmentu tkanki. Coraz częściej stosuje się również elastografią wątroby, która należy do nieinwazyjnych metod badania pozwalających na ocenę stopnia zwłóknienia wątroby.

Do tej pory nie znaleziono sposobu leczenia uszkodzeń wątroby, które już powstały. Lekarze skupiają się na zahamowaniu postępu choroby, wyeliminowaniu czynników wywołujących chorobę, takich jak np. alkohol czy niektóre leki oraz wspomaganiu pracy tego organu.

