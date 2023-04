Wiosną wzrasta liczba przypadków tej choroby. Jakie są objawy mononukleozy i czy jest groźna?

Mononukleoza to choroba wywoływana przez wirus EBV (nazwany od nazwisk swoich odkrywców wirusem Epsteina-Barra), należący do rodziny wirusów opryszczki. Okres inkubacji wirusa wynosi od 30 do 50 dni. Patogeny wnikają do gardła, tam się namnażają, często nie dając żadnych objawów i po pierwszym zakażeniu organizmu pozostają uśpione w komórkach ciała do końca życia. U części osób zakażenie wirusem EBV objawia się mononukleozą.

Dlaczego mononukleoza nazywana jest chorobą pocałunków?

Wirus ten jest przenoszony z jednej osoby na drugą przez bezpośredni kontakt ze śliną, najczęściej przez pocałunek. Na mononukleozę zapadają przeważnie nastolatkowie i młodzi dorośli, a więc osoby w okresie zwiększonej aktywności erotycznej. Trzeba pamiętać, że do zakażenia może dojść również poprzez dotykanie skażonych przedmiotów czy picie z tej samej szklanki, czy butelki co osoba zakażona. Może się również zdarzyć, że zarażenie nastąpiło drogą kropelkową, ale jest to mniej powszechne.

Objawy mononukleozy

Mononukleozę na początku łatwo pomylić ze zwykłą infekcją gardła czy grypą, ponieważ przed rozwojem właściwej choroby pojawiają się często objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśniowe, stan podgorączkowy, ogólne rozbicie. Gdy choroba rozwinie się w pełni, pojawiają się następujące objawy:

wysoka gorączka nawet do 40°C, która może pojawiać się i znikać w trakcie choroby;

silny ból gardła i migdałków z zaczerwienieniem błony śluzowej i obecnością nalotu oraz dużymi trudnościami w przełykaniu;

poczucie ogromnego zmęczenia, bóle i zawroty głowy;

powiększenie węzłów chłonnych w okolicach głowy, szyi i pach;

wysypka w formie drobnych plamek lub grudek na ramionach, twarzy, klatce piersiowej i tułowiu. Zwykle nie swędzi i nie jest bolesna;

powiększenie śledziony. Jeśli wystąpi, należy zachować szczególną ostrożność w dotykaniu brzucha, gdyż w rzadkich przypadkach może dojść do jej pęknięcia;

w niektórych przypadkach może dojść do zapalenia wątroby.

Czy mononukleoza jest niebezpieczna?

W zdecydowanej większości przypadków nie. Najbardziej uciążliwe objawy, takie jak ból i gorączka, zwykle ustępują w ciągu około piętnastu dni. Tylko w niektórych przypadkach może dojść do przewlekłego zakażenia wirusem, które utrzymuje się nawet przez 6 miesięcy i objawia się utrzymującą się gorączka, powiększeniem węzłów chłonnych, zapaleniem wątroby, zespołem przewlekłego zmęczenia.

Leczenie mononukleozy – jak przebiega?

Ze względu na to, że chorobę wywołuje wirus, najczęstsze leczenie ogranicza się do podania środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, które obniżają gorączkę i łagodzą ból gardła. Oprócz tego zalecane jest picie dużej ilości płynów i odpoczynek.

Czytaj też:

Szczepienia przeciwko HPV: szersza ochrona to najlepsza inwestycja w zdrowie – mówią jednogłośnie polscy i litewscy eksperciCzytaj też:

Choroby zakaźne – rodzaje, objawy i lista najczęściej występujących