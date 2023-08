Legionella w Rzeszowie. Siedem zgonów, miasto szykuje się do dezynfekcji

– Zmarło łącznie siedem osób zakażonych Legionellą, czterech mężczyzn i trzy kobiety – przekazał na antenie Polsat News Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny. Pacjenci zmagali się z chorobami współistniejącymi. Jedna ze zmarłych w nocy osób była pacjentką Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. – To 94-letnia kobieta z wielochorobowością – mówi Wprost.pl Grzegorz Materna, dyrektor szpitala.

Legionella w Rzeszowie. Kolejni pacjenci wychodzą do domów

Są też dobre wieści z Rzeszowa: pierwsi pacjenci opuszczają szpitale. W czwartek Tomasz Warchoł z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w rozmowie z Wprost.pl powiedział o czterech osobach, które zakończyły leczenie i czterech kolejnych, które skorzystały jedynie z porady ambulatoryjnej, a ich stan był na tyle dobry, że nie wymagały hospitalizacji.

Dobre wieści przekazał także Krzysztof Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, do którego należy także Podkarpackie Centrum Chorób Płuc (PCChP) przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie. – W czwartek szpital opuścił ok. 70-letni mężczyzna, który przebywał w klinice gastroenterologii. Dziś wyjdzie kolejny pacjent, który przebywa obecnie w klinice urologii. Na OIOM-ie mamy trzech pacjentów, ale jeden z nich zaczął samodzielnie oddychać. Obecnie mamy 23 pacjentów z legionellozą, w ciągu ostatniej doby przybyły trzy osoby, ale to pacjenci, którzy byli już wcześniej hospitalizowani – mówi Wprost.pl Krzysztof Sroka.



Jak przekazał Grzegorz Materna ze Szpitala Miejskiego, tę placówkę również opuścił pierwszy pacjent – to 84-letni mężczyzna.

Rzeszów szykuje się do dezynfekcji sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa jest najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażeń Legionellą. Wyniki badań wody, ze względu na procedurę samego badania, będą jednak znane dopiero w poniedziałek. Bez czekania na nie prezydent Rzeszowa podjął decyzję o chlorowaniu 1000 km sieci już w ten weekend. Woda będzie chlorowana, a następnie cała sieć będzie płukana. Jak podkreślają służby miejskie, to procedura bezpieczna dla mieszkańców.

Legionella w Rzeszowie. Prezydent miasta: Sytuacja trudna i bezprecedensowa

