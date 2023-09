Nowotwory kości u dzieci są trudne do zdiagnozowania. Poznaj objawy

Na nowotwory kości zapada ok. 60. dzieci rocznie. Ich wyleczalność szacuje się na ok. 65-75 proc. pod warunkiem wczesnego rozpoznania choroby. Lekarze wskazują, że oczywiście nie każda zmiana w kościach u dziecka oznacza nowotwór. Najczęściej występującymi nowotworami kości u dzieci są mięsaki. Należą do nich kostniakomięsaki oraz mięsaki Ewinga. Wykrycie ich u dzieci jest trudne, gdyż nowotwory łagodne rozwijają się przeważnie bezobjawowo, a złośliwe, mimo szybkiego wzrostu, charakteryzują się mało specyficznymi objawami. Często zdarza się przypadkowo, przy okazji robienia zdjęć radiologicznych z innych przyczyn. Symptomy choroby mogą być mylone ze zwykłym urazem czy złamaniem ręki lub nogi. Dlatego są niejednokrotnie bagatelizowane.

Czujność i znajomość objawów to niezwykle istotne aspekty, które mogą usprawnić proces diagnostyczny i zwiększyć szanse dziecka na powrót do pełni zdrowia – wskazuje prof. Anna Raciborska Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka.

Objawy nowotworów kości u dzieci

Do najczęstszych objawów mięsaków kości u dzieci należą bóle kończyn, które występują bez wyraźnej przyczyny. U chorych dzieci mogą wystąpić również takie symptomy

nocne bóle kości,

obrzęk, pogrubienie chorej okolicy,



złamania kości nieadekwatne do siły urazu,

zmniejszenie masy ciała,

nadmierna senność,

osłabienie.



Jakie badania pozwalają zdiagnozować mięsaka kości?

Postawienie diagnozy umożliwia wykonanie prześwietlenia rentgenowskiego lub USG. Kluczowe jest jak najszybsze skierowanie pacjenta do specjalisty. Leczenie nowotworów złośliwych kości powinno być prowadzone w wielospecjalistycznych ośrodkach, w których możliwa jest kompleksowa terapia. Szansą dla pacjentów jest też udział w badaniach klinicznych, które umożliwiają skorzystanie z nowoczesnych i innowacyjnych metod leczenia.

Uzyskanie rozpoznania histologicznego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia leczenia. Powinna zostać wykonana biopsja zmiany, czyli pobranie wycinka z chorego miejsca, w celu badania histopatologicznego i molekularnego. Istotne jest także przeprowadzenie badań, które umożliwią ocenę funkcji pozostałych narządów i wskażą miejsca ewentualnych przerzutów – mówi prof. Anna Raciborska.

Czytaj też:

Czy mięsak jest twardy? Objawy, diagnostyka i leczenie nowotworuCzytaj też:

Nowotwory u dzieci i młodzieży są diagnozowane zbyt późno. Rusza kampania (P)OKAŻ SERCE, która zwraca uwagę na ten problem

Źródła: