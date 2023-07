Akcja szczepień dzieci przeciwko HPV trwa. Ministerstwo Zdrowia podaje najnowsze dane

Zapisy na szczepienia dzieci przeciwko HPV ruszyły 27 maja 2023 roku. Akcja jest skierowana do młodych ludzi w wieku 12 i 13 lat (roczniki 2010 i 2011). Do tej pory skorzystało z niej niespełna 70 tysięcy osób (w tej grupie znaleźli się zarówno dziewczęta, jak i chłopcy). Większość rodziców wybrała 9-walentny wariant preparatu ochronnego (skierowany przeciw typom HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33, HPV-45, HPV-52, HPV-58).

Szczepionek przeciwko HPV nie zabraknie

Szczepienia dwunasto- i trzynastolatków przeciwko HPV są darmowe. Sama procedura zapisu, jak przekonuje ministerstwo, jest prosta i nie powinna sprawiać trudności, Co zrobić, by zarejestrować dziecko na szczepienie? Do dyspozycji mamy kilka opcji. Możemy zapisać pociechę za pośrednictwem specjalnej infolinii 989 (przez 7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 20:00) lub Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Istnieje też trzeci wariant, czyli telefon do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w danym mieście. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło 1300 punktów szczepień na terenie całego kraju. Preparat ochronny jest podawany w dwóch dawkach w odstępie 6-12 miesięcy. Dziecko, by go przyjąć, musi być zdrowe (bez objawów infekcji czy stanu zapalnego).

Jak poinformował minister Adam Niedzielski w mediach społecznościowych nie ma ryzyka, że szczepionek przeciwko HPV zabraknie. W jednym z udostępnionych wpisów czytamy: „Na koniec ubiegłego tygodnia przyszło dodatkowo 50 tysięcy. W tym tygodniu dotrze kolejne 9 tys. i jeszcze w sierpniu 19 tysięcy”. W sumie do Polski dotrze jeszcze 28 tysięcy szczepionek. Ministerstwo jest więc przygotowane i kolejni chętni nie powinni mieć problemu z dostępem do preparatu.

Dlaczego warto zaszczepić dziecko przeciwko HPV?

Szczepienie przeciwko HPV jest bezpieczne. Jak podkreślali eksperci podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez premiera Mateusza Mazowieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w maju 2023 roku preparat ochronny został bardzo dobrze przebadany. Zabezpiecza on nie tylko przed rakiem szyjki macicy (zmniejszenie zachorowania o blisko 90 proc.), ale również chorobami nowotworowymi w obrębie odbytu, sromu czy pochwy. Przyjęcie szczepionki nie wiąże się z groźnymi powikłaniami. Występują jedynie łagodne reakcje w postaci zaczerwienienia i obrzęku skóry w miejscu iniekcji. Mogą pojawić się również dolegliwości bólowe.

