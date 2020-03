Te codzienne czynności mogą zmniejszyć ryzyko cukrzycy i wysokiego ciśnienia krwi

Po przeprowadzeniu najnowszych badań naukowcy stwierdzili, że ludzie, którzy chodzą od 4000 do 8000 kroków dziennie, mogą zmniejszyć u siebie ryzyko śmierci z powodu raka lub chorób serca o dwie trzecie. Dodali, że ludzie, którzy chodzą więcej niż 12 000 kroków dziennie, mogą zmniejszyć to ryzyko o prawie 90 procent.

W innym badaniu naukowcy stwierdzili, że uczestnicy badania w średnim wieku, którzy chodzili najwięcej kroków dziennie średnio przez 9 lat, mieli o 43 procent niższe ryzyko cukrzycy i 31 procent niższe ryzyko nadciśnienia.

Badania te zostały zaprezentowane na początku marca podczas konferencji naukowej American Heart Association w Phoenix w Arizonie.

„Korzyści płynące z ćwiczeń, w szczególności chodzenia, były szeroko badane w ciągu ostatnich kilku lat” – powiedział David DaPrato, który jest profesjonalnym trenerem, przygotowującym ludzi do triathlonu. „Jest to dobry powód, aby każdego dnia zdobywać ponad 10 000 kroków”.

Ile kroków dziennie?

Badanie z początku marca zostało oparte na danych od 1923 uczestników krajowego badania ryzyka rozwoju tętnic wieńcowych u młodych dorosłych (CARDIA). Oprócz ogólnych wniosków naukowcy stwierdzili również, że każdy zestaw 1000 kroków wykonywanych codziennie w ciągu 9 lat zmniejsza ryzyko otyłości o 13 procent u kobiet w średnim wieku.

W badaniu uczestnicy nosili akcelerometry do pomiaru aktywności fizycznej co najmniej 10 godzin dziennie przez co najmniej 4 dni. Średni wiek uczestników wynosił 45 lat. Prawie 60 procent stanowiły kobiety. Średni czas obserwacji wyniósł 9 lat.

Osoby z największą liczbą kroków były o 61 procent mniej narażone na otyłość w porównaniu z kobietami, które chodziły najmniej. Badanie nie wykazało żadnego związku między niższym ryzykiem otyłości a liczbą codziennych kroków w przypadku mężczyzn.

„Wiele osób uważa, że ​​chodzenie nie jest uważane za ćwiczenia i że codzienne chodzenie nie wystarczy, aby mieć pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne” – powiedział dr Cyrus Khambatta, współzałożyciel Mastering Diabetes, programu pomagającemu osobom z cukrzycą odwrócić insulinooporność. „Dla osób z cukrzycą nawet krótki 30-minutowy spacer przed posiłkiem lub po nim ma ogromny wpływ na obniżenie poziomu glukozy we krwi”.

Te 10 000 kroków

Punkt odniesienia dla 10 000 kroków sięga 1965 roku, kiedy to japoński naukowiec podobno zareagował na szał fitness wokół Olimpiady w Tokio w 1964 roku, wynajdując krokomierz.

Nazywano go Manpo-kei, co przekłada się na 10 000 kroków. Brzmiało to jak wzniosły, ale osiągalny cel. I tak już się przyjęło.

„Moje zalecenie to 4000 do 8000 kroków, ale jakość ma znaczenie. Cztery tysiące kroków na wsi, wchodzenie i schodzenie ze wzgórz może dać lepsze korzyści zdrowotne w porównaniu do 8000 kroków w centrum handlowym. Ale wciąż jest to lepsze niż nic” – powiedziała Sarah Sato, pielęgniarka specjalizująca się w cukrzycy, która zaleca codzienne kroki swoim klientom.

Ludzie często zauważają, że ich sen poprawia się, ich nastrój może być bardziej stabilny, a ich trawienie może stać się bardziej regularne. Większość ludzi uważa, że ​​chodzenie jest przeznaczone tylko dla ich serca i cukrzycy, ale… aktywność może również poprawić przepływ krwi do mózgu, co poprawia funkcje poznawcze. Badania pokazują, że codzienne podejmowanie większej liczby kroków może również zmniejszyć depresję i lęk. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, chodzenie jest prostym sposobem na radykalną poprawę zdrowia psychicznego za darmo i może być jednocześnie działalnością społeczną.

