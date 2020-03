COVID-19: Pracownicy opieki zdrowotnej narażeni na ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym

Jianbo Lai z wydziału psychiatrii szpitala uniwersyteckiego Uniwersytetu Medycznego Zhejiang University w Hangzhou w Chinach i jego współpracownicy postanowili zbadać stan zdrowia psychicznego pracowników służby zdrowia, którzy leczyli pacjentów z COVID-19 w Chinach. Wyniki badania pojawiły się w czasopiśmie JAMA Network Open.

Lekarze i pielęgniarki pierwszego kontaktu, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w diagnozowanie, leczenie i opiekę nad osobami z COVID-19, znaleźli się w centrum zainteresowania badaczy. Pracownicy ci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko stresu psychicznego i innych problemów ze zdrowiem psychicznym, ze względu na coraz większą liczbę przypadków COVID-19. Lai i zespół zgromadzili dane demograficzne i pomiary zdrowia psychicznego od 1257 pracowników służby zdrowia w 34 szpitalach od 29 stycznia 2020 r. do 3 lutego 2020 r.

Aby ocenić nasilenie objawów depresji, lęku, bezsenności i stresu, naukowcy wykorzystali chińskie wersje „dziewięciopunktowego kwestionariusza zdrowia pacjenta, siedmiopunktowej skali ogólnego zaburzenia lękowego oraz wskaźnika nasilenia bezsenności”. Ponad 64 proc. respondentów było w wieku od 26 do 40 lat, a ponad 76 proc. z nich to kobiety. Ponad proc. respondentów to pielęgniarki, a lekarze nieco ponad 39. Pracownicy medyczni pierwszego kontaktu stanowili 41,5 proc. respondentów.

Jakie wyniki uzyskali badacze?

Ogólnie rzecz biorąc, badanie wykazało, że aż ponad połowa badanych miała objawy depresji, a 44,6 proc. miało objawy lękowe. 34 proc. zgłosiło objawy bezsenności, a 71,5 proc. niepokój. Pielęgniarki, kobiety, pracownicy pierwszej linii opieki zdrowotnej oraz osoby pracujące w Wuhan w Chinach zgłosiły bardziej dotkliwy stopień wszystkich pomiarów niż inni pracownicy służby zdrowia. Pracownicy medyczni pierwszego kontaktu, którzy bezpośrednio zaangażowali się w diagnozowanie, leczenie i opiekę nad pacjentami z COVID-19, mieli większe ryzyko wystąpienia objawów depresji. W szczególności byli o 52 proc. bardziej podatni na objawy depresji, 57 proc. z nich częściej wykazywała objawy lękowe, 60 proc. cierpiała na stres i prawie trzy razy częściej na bezsenność niż ci, którzy mieli mniejszy kontakt z pacjentami.

Ponadto 18 proc. pracowników pierwszej linii, którzy doświadczyli depresji, miało ciężką postać jej, w porównaniu z 12,9 proc. pracowników drugiej linii. Również 34,7 proc. pracowników pierwszej linii, którzy doświadczyli lęku, miało poważne objawy w porównaniu z 25 proc. pracowników drugiej linii. 12,3 proc. cierpiało na ciężką bezsenność w porównaniu z 4,5 proc. pracowników drugiej linii, a 42,1% specjalistów pierwszej linii, którzy cierpieli z powodu stresu psychicznego, doświadczyło poważnych objawów, w porównaniu z 29,9 proc. pracowników drugiej linii.

Badacze w podsumowaniu uznali więc, że „Ochrona pracowników opieki zdrowotnej jest ważnym elementem środków ochrony zdrowia publicznego w walce z epidemią COVID-19”.

