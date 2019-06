Ból nerek czy pleców? 4 podstawowe różnice

Nerki czy kręgosłup – co boli? Na to pytanie zawsze powinien odpowiedzieć lekarz, jednak istnieje kilka charakterystycznych różnić, które mogą wskazywać na konkretną przyczynę dolegliwości. Na co zwrócić uwagę i jakie objawy należy zawsze skonsultować z lekarzem?

Dlaczego bolą plecy?

Ból pleców może mieć wiele przyczyn. Jedną z nich są choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, które nie dotykają już jedynie osób starszych. Przyczyną zwyrodnienia może być siedzący tryb życia, nadwaga, otyłość, a nawet chodzenie na szpilkach, dlatego warto od młodości dbać o kręgosłup i postawić na sprawdzoną profilaktykę, czyli aktywny tryb życia oraz unikanie nadmiernego przybierania na wadze.

Ból pleców mogą także powodować choroby narządów wewnętrznych. Powodują go, m.in. choroby nerek, trzustki i choroby ginekologiczne. Jak rozpoznać przyczynę bólu? Najprostszym sposobem na wstępne zdiagnozowanie przyczyny bólu pleców jest obserwacja własnego organizmu – o tym, co nas boli wiele mówi moment pojawienia się bólu, jego nasilenie, czas trwania, a także współtowarzyszące mu dolegliwości.

Jak boli kręgosłup?

Objawy bólu kręgosłupa są dość charakterystyczne, jednak zależą od miejsca, w którym występuje problem. Typowy dla bólu kręgosłupa jest moment pojawienia się dolegliwości – ból pojawia się najczęściej po długotrwałym staniu lub siedzeniu, schylaniu się oraz przebywaniu w innej, wymuszonej pozycji przez dłuższy czas, a także po wysiłku fizycznym związanym z pracą lub treningiem.

Typowy ból krzyża rozpoczyna się łagodnie i stopniowo narasta, jednak zwykle nie dochodzi do poziomu, który staje się dla nas na tyle niepokojący, ze składania do szybkiej wizyty u lekarza; wyjątkiem jest ból pojawiający się na skutek urazu, który spowodował np. wypadnięcie dysku – wówczas może on być na tyle silny, że nie tylko uniemożliwia przyjęcie prawidłowej pozycji, ale także powoduje dodatkowe dolegliwości np. wymioty, zawroty głowy, a nawet omdlenia.

Kręgosłup często jest przyczyną przewlekłego bólu, który promieniuje pionowo ku górze – pod łopatki, w kierunku ramion i karku oraz ku dołowi – do bioder, pośladków i kończyn dolnych, czasami może promieniować nawet do pięty i dużego palca u nogi.

Cechą charakterystyczną bólu kręgosłupa jest też to, że dolegliwości zmniejszają się lub całkowicie ustępują po wykonaniu kilku ćwiczeń rozluźniających i rozciągających mięśnie, przyłożeniu ciepłego lub chłodnego okładu oraz rozmasowaniu pleców.

Jak bolą nerki?

Objawy bólu nerek są nieco inne. Przede wszystkim ból atakuje nagle i jest przeszywający, często pulsujący oraz zlokalizowany nie w środkowej części pleców, a w okolicy jednego boku. W przypadku bólu nerek, który spowodowany jest kolą nerkową, dolegliwości są tak silne, że nie można normalnie funkcjonować, a odczuwany wówczas ból porównywany jest do bólu porodowego.

Ból nerki zwykle promieniuje poziomo do drugiej nerki lub ku pachwinie. Może mu towarzyszyć, m.in. ból lub pieczenie podbrzusza, problemy z oddawaniem moczu (parcie na pęcherz, pieczenie podczas oddawania moczu, częstomocz lub skąpomocz), ogólne złe samopoczucie, gorączka, krwiomocz, nietypowy zapach moczu oraz nudności i wymioty.

Bardzo często pojawia się tkliwość okolicy nerek i wyjątkowa wrażliwość na ból, która jest jasnym sygnałem dla lekarza, że przyczyną dolegliwości jest infekcja, kamica nerkowa lub niewydolność tego narządu.

Podsumowując, poniżej prezentujemy 4 różnice, które pomogą odróżnić ból nerek od bólu pleców.

1. Stopień nasilenia bólu

kręgosłup – ból tępy, jednostajny,



nerki – ból ostry, przeszywający, pulsujący.



2. Czas trwania bólu

kręgosłup – ból przewlekły, pojawiający się często w określonych sytuacjach,



nerki – ból pojawiający się jedynie w przypadku infekcji, schodzenia piasku lub kamienia i innych schorzeń.



3. Kierunek promieniowania bólu

kręgosłup – pionowo ku górze lub ku dołowi,



nerki – poziomo do drugiej nerki, pachwiny, brzucha.



4. Dolegliwości współtowarzyszące