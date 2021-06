Odporność organizmu zależy od pory dnia. To precyzyjny system, który ewoluował miliony lat

Zazwyczaj zakłada się, że nasz układ odpornościowy działa dokładnie w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy infekcja występuje w ciągu dnia, czy w nocy. Ale kolejne już badania pokazują, że nasze ciała pracują reagują inaczej w dzień i w nocy – również w kwestiach związanych z odpornością.

Zegar biologiczny reguluje każdy proces

Powodem tej sytuacji jest działanie naszego zegara biologicznego. Ewoluował on przez miliony lat, aby zapewnić nam lepsze przetrwanie w zmieniających się warunkach. Każda komórka w ciele, w tym odpornościowa może „ustalić”, jaka jest pora dnia i dostosować swoje funkcje i zachowania (np. apetyt, sen) do właściwej pory. Robi to poprzez generowanie 24-godzinnych rytmów (zwanych również rytmami okołodobowymi) w funkcjonowaniu komórek.

Jak działa to w praktyce? Na przykład organizm produkuje melatoninę tylko w nocy, ponieważ ta substancja chemiczna powoduje zmęczenie – sygnalizując, że nadszedł czas na sen.

Odporność a zegar biologiczny

Również w nocy nasze komórki odpornościowe krążą po ciele i „budują pamięć” o tym, co napotkano w ciągu dnia – w tym o wszelkich infekcjach. Dzięki temu mogą lepiej reagować na infekcje następnym razem, gdy je napotkają. Ten dobowy rytm komórek odpornościowych mógł ewoluował tak, że są one bezpośrednio zlokalizowane w tkankach w czasie, gdy istnieje większe prawdopodobieństwo zakażenia organizmu. Niektóre badania wykazały, że czas, w którym jesteśmy zakażeni wirusem może mieć wpływ na to, jak chorujemy. Inne badania wykazały również, że czas, w którym przyjmujemy leki, może wpływać na ich działanie – ale zależy to od konkretnego leku.

