Zidentyfikowano wariant genu, który chroni przed COVID-19

Jeszcze niedawno słychać było o odkryciu naukowców z Białegostoku, którzy zidentyfikowali wariant genetyczny zwiększający ponad dwukrotnie ryzyko ciężkiego przebiegu oraz śmierci z powodu COVID-19. Teraz nowych informacji w sprawie dostarczyli badacze z Karolinska Institutet. Tym razem zidentyfikowało konkretny wariant genu, który chroni przed ciężką infekcją COVID-19.

Genetyka a COVID-19

Genetyka może wpływać na to, jak przechodzimy chorobę COVID-19. Osoby niosące określony segment DNA mają o 20 procent mniejsze ryzyko rozwoju krytycznej infekcji COVID-19. Ten segment DNA koduje geny w układzie odpornościowym i jest dziedziczony od neandertalczyków u około połowy wszystkich ludzi poza Afryką. Ten region DNA jest jednak wypełniony licznymi wariantami genetycznymi, co sprawia, że trudno jest go wyodrębnić.

Aby zidentyfikować ten konkretny wariant genu, naukowcy skupili się na osobach o afrykańskim pochodzeniu, które nie mają dziedzictwa neandertalczyków, a zatem również większości tego segmentu DNA. Analiza objęła łącznie 2787 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 pochodzenia afrykańskiego i 130 997 osób w grupie kontrolnej z sześciu badań kohortowych. Naukowcy odkryli, że osoby pochodzenia głównie afrykańskiego miały taką samą ochronę, jak osoby pochodzenia europejskiego, co pozwoliło im wskazać konkretny wariant genuy.

„Fakt, że osoby pochodzenia afrykańskiego miały taką samą ochronę, pozwolił nam zidentyfikować unikalny wariant DNA, który faktycznie chroni przed infekcją COVID-19” – powiedziała Jennifer Huffman, autorka badań i badaczka w VA Boston Healthcare System w USA.

Klucz do opracowania leku na COVID-19?

„To, że zaczynamy szczegółowo rozumieć genetyczne czynniki ryzyka, jest kluczem do opracowania nowych leków przeciwko COVID-19” – powiedziała współautor Brent Richards, profesor na Uniwersytecie McGill w Kanadzie. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Genetics.

