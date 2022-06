Na ten ból cierpi połowa ludzi na świecie. Powody? Stres i nadużywanie leków

Ból głowy może być tak dokuczliwy, że upośledza normalne funkcjonowanie. Jego powodów może być wiele, a wśród nich są m.in. stres i nadużywanie leków.

Połowa ludzi na świecie cierpi na bóle głowy

Zespół badawczy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim przeanalizował kilkaset publikacji na temat bólu głowy. To w sumie 357 artykułów naukowych opublikowanych między 1961 a końcem 2020 roku.

Artykuły, które wzięli pod lupę naukowcy dotyczyły różnych krajów i okresów oraz różniły się podejściem analitycznym. Niemniej jednak zespół badawczy był w stanie przeanalizować dane, aby zbadać rozpowszechnienie bólów głowy na całym świecie. Wyniki opublikowane w Journal of Headache and Pain wskazują, że ponad połowa światowej populacji cierpi na aktywny ból głowy.

– Bóle głowy są prawdziwym i niezwykle częstym zaburzeniem. Schorzenie to jest szeroko rozpowszechnione w krajach na całym świecie – chociaż mogą występować różnice – powiedział Lars Jacob Stovner, profesor NTNU.

Kobiety częściej cierpią na migreny

Analizy naukowców wykazały, że każdego dnia prawie 16 procent ludzi na całym świecie boli głowa. Wiele badań nie opisywało konkretnych rodzajów bólu głowy, ale praca norweskich specjalistów pozwala oszacować, że koło 7 proc. światowej populacji doświadcza migreny każdego dnia, a prawie 9 proc. ludzi doświadcza napięciowego bólu głowy.

W przeglądzie podkreślono również, że częstość występowania bólów głowy różniła się w zależności od płci: 17 proc. kobiet cierpiących na migrenę w porównaniu z 8,6 proc. mężczyzn w danym roku. Bóle głowy przez 15 lub więcej dni w miesiącu były również znacznie częstsze u kobiet. Prof. Stovner podkreślił, że ogólne ustalenia są zgodne z wcześniejszymi szacunkami częstości występowania bólów głowy.

Najbardziej dotknięci bólami głowy są dorośli w wieku produkcyjnym

Stovner i jego koledzy już wcześniej odkryli, że migreny są główną przyczyną niemożności normalnego funkcjonowania osób poniżej 50 roku życia.

– Wiele innych bólów ciała nasila się, gdy zbliżamy się do wieku emerytalnego. Migreny i bóle głowy występują najczęściej w najbardziej aktywnych latach naszego życia – powiedział Stovner, który współpracuje również z Globalną Kampanią Przeciw Bólowi Głowy.

Dodał, że bóle głowy mogą mieć wiele przyczyn – od genetyki danej osoby po stres, problemy ze snem i nadużywanie leków. Stovner podkreślił, że istnieje wiele możliwości zapobiegania zaburzeniom głowy lub leczenia ich, gdy już się pojawią.

– Bóle głowy to coś, co służba zdrowia musi poważnie potraktować. Musimy poinformować opinię publiczną, decydentów i służbę zdrowia o tym ogromnym problemie zdrowia publicznego. Musimy wprowadzić dobry system, który zapewni każdemu z tymi dolegliwościami dostęp do dobrego leczenia, a także wiedzy, która pozwala im maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ – podsumował.

Czytaj też:

Migrena – objawy, przyczyny i leczenie