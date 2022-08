Ten nawyk dosłownie odbiera krew sercu. Skutki szokują nawet lekarzy

Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku tytoń zabija ponad osiem milionów ludzi. Palenie papierosów odpowiada za 50% wszystkich możliwych do uniknięcia zgonów wśród palaczy, przy czym połowa z nich jest spowodowana miażdżycowymi chorobami układu krążenia, takimi jak zawał serca i udar. Co jeszcze się dzieje z sercem palaczy?

Palisz? To dzieje się z twoim sercem

Jak podaje Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, palenie jest jeszcze bardziej szkodliwe dla serca niż wcześniej sądzono. Nowe badanie wykazało, że palacze mają mniejszą objętość krwi w lewej komorze serca i mniejszą moc pompowania jej do reszty ciała. Badania wykazały również, że palenie wiąże się z większym ryzykiem niewydolności serca. Mięsień sercowy staje się po prostu „zbyt słaby lub sztywny”. Funkcje te ulegają poprawie jeśli rzuci się palenie.

W badaniu wykorzystano dane z 5. Copenhagen City Heart Study, w którym analizowano czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i choroby w populacji ogólnej. Do badania włączono 3874 uczestników w wieku od 20 do 99 lat bez chorób serca. W celu uzyskania informacji na temat historii palenia oraz oszacowania „paczkolat”, czyli liczby wypalonych papierosów przez całe życie, wykorzystano kwestionariusz do samodzielnego wypełniania. Jeden „paczkorok” to wypalanie 20 papierosów dziennie przez rok.

– Odkryliśmy, że zarówno aktywne palenie, jak i nagromadzenie „paczkolat” są związane z pogorszeniem struktury i funkcji lewej komory, która jest najważniejszą częścią serca. Co więcej, odkryliśmy, że w ciągu 10 lat u osób, które kontynuowały palenie, rozwinęły się słabsze serca, które były mniej zdolne do pompowania krwi w porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły lub rzuciły palenie w tym czasie” – powiedziała autorka badania dr Eva Holt z Herlev and Gentofte Hospital w Kopenhadze w Danii.

– Im więcej palisz, tym gorsza staje się praca serca. Serce może do pewnego stopnia odzyskać siły po zaprzestaniu palenia, więc nigdy nie jest za późno na rzucenie – dodała.

Czytaj też:

Pijesz często, ale mało? Naukowcy mają dla ciebie złe wieściCzytaj też:

Uchwycono reakcję płodu na palenie w ciąży. Zdjęcia z USG szokują