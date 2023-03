Depresja zwiększa ryzyko udaru mózgu. Poznaj wyniki najnowszych badań

Depresja a udar mózgu

Zespół naukowców, na którego czele stanął doktor Robert Murphy z University of Galway w Irlandii, zebrał dane medyczne pochodzące od 26 877 pacjentów z terenu Azji, Europy oraz obu Ameryk. Następnie przeanalizował je pod kątem występowania różnych problemów zdrowotnych, między innymi: chorób sercowo-naczyniowych, schorzeń neurologicznych depresji.

Wyniki osób po przebytym udarze porównano z informacjami uzyskanymi od grupy kontrolnej, która nie doznała wspomnianych objawów neurologicznych. Co się okazało? Dowiedziono, że ryzyko udaru mózgu u chorych cierpiących na depresję wzrasta o 46%. Wspomniana tendencja pojawia się w różnych grupach wiekowych, zarówno wśród osób młodszych, jak i starszych. W tym przypadku duże znaczenie ma liczba zgłaszanych objawów depresyjnych. U pacjentów zgłaszających co najmniej pięć różnych symptomów prawdopodobieństwo wystąpienia udaru wynosi aż 56%.

Dlaczego depresja przyczynia się do udaru mózgu?

Nie wyjaśniono jeszcze dokładnie, w jaki sposób depresja zwiększa ryzyko udaru. Istnieje hipoteza, że choroba prowadzi do uszkodzenia płytek krwi, które regulują procesy krzepnięcia krwi. Nieprawidłowości w działaniu trombocytów mogą natomiast skutkować zaburzeniami w dopływie krwi i tlenu do mózgu, co wiąże się z obumieraniem neuronów.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że pacjent z objawami depresyjnymi często traci chęć do życia. Przestaje o siebie dbać i zdrowo się odżywiać. Porzuca aktywność fizyczną. Wszystkie przywołane wyżej „działania” mogą zwiększać ryzyko wystąpienia wielu rozmaitych chorób, w tym właśnie udaru mózgu. Potrzeba jednak szerzej zakrojonych badań, by przeanalizować przywołane wyżej zależności. Trzeba bowiem pamiętać, że nie istnieje jeden „wzorzec” depresji, a choroba może mieć różny przebieg.

Udar mózgu – poznaj najważniejsze objawy

W przypadku udaru mózgu kluczowe znaczenie ma czas. Im szybciej chory otrzyma fachową pomoc, tym mniejsze ryzyko powstania nieodwracalnych uszkodzeń neurologicznych.

Objawy, które mogą świadczyć o udarze, i powinny nas zaniepokoić to:



nagły i silny ból głowy,

trudności z artykułowaniem dźwięków (niewyraźna mowa),

nieostre widzenie,

paraliż lub drętwienie ust, twarzy, rąk lub nóg.

Jeśli zauważysz, któryś z tych objawów natychmiast zadzwoń po karetkę pogotowia lub pod numer alarmowy 112.

