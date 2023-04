Nowa szczepionka przeciw COVID-19. Donosowy preparat przeszedł testy na zwierzętach

Opracowanie skutecznej donosowej szczepionki przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 jest zdaniem naukowców niezwykle ważne, gdyż pozwoli zwalczać wirusa w miejscu, w którym dostaje się on do organizmu: w błonach śluzowych układu oddechowego – w nosie, jamie ustnej, gardle i płucach.

Jaka jest różnica między szczepionką donosową a podawaną domięśniowo?

Preparat donosowy ma stymulować produkcję przeciwciał klasy IgA bezpośrednio w błonach śluzowych, czyli miejscu, w którym wirus dostaje się do organizmu. Ma to zapobiec dalszemu zarażaniu komórek. Szczepionka ma też pobudzać odporność układową, która zapewni ogólną ochronę przed zakażeniem. Natomiast szczepionki wstrzykiwane domięśniowo wywołują reakcję odporności przede wszystkim we krwi. Oznacza to, że układ odpornościowy rozpoznaje wirusa i reaguje na infekcję stosunkowo późno.

Testy nad donosową szczepionkę na COVID-19

Nową szczepionkęprzetestowano na chomikach, gdyż mogą się one zakażać tymi samymi szczepami nowego koronawirusa, co ludzie i mają podobne objawy. Okazało się, że po dwóch dawkach donosowej szczepionki wirus przestawał się namnażać w ich organizmach.

„Obserwowaliśmy silną aktywację pamięci immunologicznej, a błony śluzowe były bardzo dobrze chronione przez wysokie stężenie przeciwciał” – wyjaśnił współautor badania dr Jakob Trimpert z Freie Universitet w Berlinie.

Donosowa szczepionka na COVID-19 też jako dawka przypominająca

Badania wskazały, że najlepszą ochronę przeciw SARS-CoV-2 zapewniło podwójne podanie donosowej szczepionki, po którym podano domięśniowo szczepionkę mRNA, a następnie ponownie donosowo żywą szczepionkę.

„To oznacza, że żywa szczepionka może być szczególnie interesująca jako dawka przypominająca” – powiedziała współautorka pracy Julia Adler z Institute of Virology at Freie Universitaet w Berlinie.

Naukowcy zapowiedzieli badanie kliniczne 1 fazy na ludziach, które pozwoli ocenić bezpieczeństwo szczepionki. W tym celu naukowcy nawiązali współpracę ze szwajcarskim start-upem RocketVax AG z siedzibą w Bazylei.

Szczepionka donosowa łatwiejsza w stosowaniu

Naukowcy zwracają uwagę, że donosowo podawane szczepionki (w spreju lub w kroplach) są prostsze do stosowania, niż te podawane domięśniowo nie wymagają bowiem personelu medycznego do ich podania. Nie trzeba też spełniać specjalnych warunków do magazynowania i transportu tych preparatów.

