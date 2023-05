Udar może być pierwszym objawem choroby nowotworowej u młodych ludzi. Dowodzą tego badania

Udary mózgu coraz częściej dotykają młodych osób. Jest to skutkiem między innymi dużego stresu, a także braku czasu na wykonywanie badań profilaktycznych. Choć to schorzenie kojarzymy z nierozpoznaną chorobą serca lub zaburzeniami krzepnięcia, to najnowsze badania pokazują, że udar może świadczyć też o innej chorobie.

Udar mózgu w większości przypadków dotyczy starszych ludzi – najbardziej narażone są osoby po 65. roku życia (a w szczególności te po 75. roku życia). Nie oznacza to jednak, że problem ten nie dotyka również młodszej populacji. Według doniesień naukowców z Holandii – w ich przypadku może być to objaw sygnalizujący groźną chorobę, okazuje się, że udar może świadczyć o występowaniu nowotworu u młodego pacjenta. Udar w młodym wieku może świadczyć o nowotworze Nowotwór i udar mózgu to choroby, które mogą wystąpić u człowieka niezależnie od siebie. Zdarza się, że w trakcie leczenia onkologicznego powikłaniem jest udar, który występuje z powodu niebakteryjnego zakrzepowego zapalenia wsierdzia, nadkrzepliwości, skutków ubocznych terapii. Zazwyczaj jednak przyczynami udaru u pacjentów onkologicznych są tradycyjne czynniki (cukrzyca, migotanie przedsionków, nadciśnienie, itp.). Ryzyko wystąpienia choroby układu naczyniowego u pacjentów z nowotworem jest jednak porównywalne do tego, które występuje w przypadku osób zdrowych. Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeśli chodzi o klasyfikację udaru „kryptogennego” (czyli tego, który pojawia się bez zidentyfikowanej przyczyny). Okazuje się, że istnieje związek pomiędzy nowotworem złośliwym a wystąpieniem udaru bez spełnienia czynników ryzyka. Holenderscy naukowcy przeprowadzili badanie, które pokazało, że u młodych osób po udarze pojawiało się ryzyko rozpoznania nowego nowotworu w latach późniejszych. Autorzy badania sugerują, że udar w młodym wieku może być więc pierwszą oznaką choroby nowotworowej. Zależność między udarem a nowotworem Na konferencji European Stroke Organization Conference 2022, Jamie Verhoeven z Radboud University Medical Center, przedstawiła dane z przeprowadzonego badania między zależnością występowania udaru a późniejszym wystąpieniem choroby nowotworowej. W badaniu wzięło udział ponad 27,5 tys. pacjentów w wieku od 15 do 49 lat i ponad 362,7 tysięcy pacjentów w wieku 50 lat lub starszych. Naukowcy dowiedli, że młodsze osoby z udarem niedokrwiennym lub krwotocznym były 3 do 5 razy bardziej narażone na rozpoznanie u nich nowego nowotworu w porównaniu z osobami, które nie przeszły tego schorzenia. Dochodziło do tego w pierwszym roku po udarze. Zwiększone ryzyko trwało przez 8 lat po udarze niedokrwiennym mózgu i przez 6 lat po udarze krwotocznym. Do najczęściej rozpoznawalnych nowotworów u młodych ludzi po udarze należał: rak płuca, rak przewodu pokarmowego oraz nowotwory hematologiczne. Działania profilaktyczne po udarze u młodych osób Aktualnie u młodych ludzi badania przesiewowe w kierunku nowotworu nie są wykonywane regularnie. Holenderskie badanie pokazuje jednak, że po udarze (zwłaszcza, jeśli wystąpi on u osób w młodym wieku) warto rozważyć poddanie się dostępnym badaniom w kierunku nowotworu. Pozwoli to na szybsze wykrycie choroby i możliwość wdrożenia odpowiedniego leczenia na wczesnym etapie. Młode osoby po udarze nie powinny także lekceważyć objawów sugerujących raka, na przykład przewlekłej chrypy lub kaszlu, zmęczenia, chudnięcia lub krwi w stolcu. Warto pamiętać również o tym, że wiele nowotworów i udarów ma wspólne czynniki ryzyka, takie jak palenie i otyłość. Czytaj też:

