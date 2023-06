Ten suplement poprawi pracę wątroby. Obiecujące wyniki badań naukowców z Olsztyna

Wyniki badań olsztyńskich naukowców ukazały się w czasopiśmie „International Journal of Molecular Sciences”. Autorzy pracy podkreślają, że niezdrowe i tłuste jedzenie prędzej czy później przełoży się na problemy z wątrobą. „Najlepszym sposobem na poprawę swojego zdrowia jest zmiana diety na niskotłuszczową. W połączeniu z nowymi nawykami żywieniowymi, terapię warto uzupełnić suplementacją chromem, który m.in. wspomaga redukcję otłuszczenia i stanu zapalnego wątroby” – podkreślił kierujący zespołem badaczy, cytowany przez serwis Nauka w Polsce, prof. Jerzy Juśkiewicz z Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie.

Jak działa chrom na wątrobę?

„Chcieliśmy sprawdzić, czy negatywne skutki związane z długotrwałym spożywaniem diety wysokotłuszczowej, obserwowane na poziomie jelita, naczyń krwionośnych i wątroby, mogą być następczo łagodzone poprzez suplementację diety różnymi formami chromu i/lub zmianą nawyku żywieniowego poprzez przejście na dietę «normalną» – niskotłuszczową” – powiedział prof. Juśkiewicz.

Jak wytłumaczył, chrom (trójwartościowy) jest kluczowym mikroelementem związanym z metabolizmem węglowodanów, białek i tłuszczu u ludzi i zwierząt. Z uwagi na jego zdolności do regulacji metabolizmu węglowodanowo-lipidowego i redukcji masy ciała, ten mikroelement diety jest popularnym czynnikiem wspomagającym terapię przeciwcukrzycową oraz składnikiem suplementów stosowanych przy odchudzaniu.

„To znana zależność, jednak nadal istnieją spory wśród naukowców co do skuteczności terapii tylko przy pomocy takiej suplementacji. W niektórych opracowaniach naukowych wskazano bowiem, że należy ostrożnie podchodzić do chromu jako suplementu przeciwdziałającego otyłości, gdyż w niektórych eksperymentach odnotowano pogorszenie funkcjonowania niektórych organów wewnętrznych” – dodał naukowiec.

Suplementacja chromu – potrzebne są dalsze badania

Badacze z Olsztyna swoje eksperymenty przeprowadzili na szczurach. Jak wykazali naukowcy, wątroba szczurów żywionych przez dłuższy czas dietą wysokotłuszczową jest po prostu niezdrowa – otłuszczona, „zestresowana” przez wolne rodniki i w permanentnym stanie zapalenia. „Wykazaliśmy, że porzucenie diety tłustej na rzecz diety o niższej zawartości tłuszczu i wyższej zawartości błonnika pokarmowego jest najlepszym rozwiązaniem, aby poprawić funkcjonowanie wątroby. Nasze wnioski zostały poparte szeregiem oznaczonych parametrów, biochemicznych i molekularnych. Co ciekawe, dodatek chromu wspomógł terapię polegającą na zmianie diety na zdrowszą, a same nanocząstki chromu były bardziej pomocne niż chrom w postaci pikolinianu” – mówił badacz.

To właśnie organiczny pikolinian chromu jest obecnie najpopularniejszą formą chromu wykorzystywaną w suplementach diety. Jak dodał prof. Juśkiewicz, z powodu względnie niskiej biodostępności pikolinianu chromu, trwają poszukiwania innych form chromu, które będą lepiej wykorzystywane w organizmie. To właśnie z tych powodów naukowcy zainteresowali się kompleksami chromu z aminokwasami oraz nieorganiczną formą chromu w postaci nanocząstek. Kiedy będzie można je zastosować u ludzi? Jak wyjaśnił prof. Juśkiewicz, wymaga to wnikliwych badań, które – póki co – prowadzone są jedynie na modelach zwierzęcych. Dlatego w kolejnych etapach projektu naukowcy m.in. skupią się na wnikliwych badaniach nanocząstek chromu w innych organach, w kontekście ich bezpieczeństwa spożycia przez ludzi w przyszłości.

Projekt badawczy „Łagodzenie niekorzystnych efektów związanych ze spożywaniem diety wysokotłuszczowej poprzez zmianę sposobu żywienia i/lub suplementację różnymi formami chromu” jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

