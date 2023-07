Jaką najwyższą temperaturę może wytrzymać ludzki organizm? Naukowcy znają odpowiedź

Niedawno okazało się, że prawidłowa temperatura ciała człowieka nie wynosi już 36,6 stopni Celsjusza – badania dowiodły, że systematycznie maleje. W kontekście temperatury i aktualnie panujących upałów nasuwa się więc pytanie – ile stopni na zewnątrz jest w stanie znieść nasze ciało. Kiedy jest zbyt gorąco dla człowieka? Myśląc o tym, do głowy przychodzą nam skrajne temperatury. Ta, która jest niebezpieczna dla naszego organizmu, okazuje się być niższa niż sądzimy. Wynika to z tego, że zazwyczaj uwzględniamy jedynie temperaturę powietrza, a zapominamy jednak o wilgotności. Zdaniem naukowców – przy wysokiej wilgotności temperatury powietrza, które uznajemy za dość niegroźne, mogą być dla nas szalenie niebezpieczne.

Jak jest mierzona temperatura, którą jesteśmy w stanie wytrzymać?

Fale gorąca w naszym kraju są coraz częstsze. Zdarza się wtedy, że termometry pokazują nawet 32 stopnie Celsjusza. Jaką temperaturę jesteśmy w stanie wytrzymać? Na to pytanie odpowiedzieli naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii, a swoje wnioski opisali w serwisie „The Conversation”.

Spoglądając za okno w celu sprawdzenia, jaka jest temperatura na zewnątrz, nie mamy jednak „pełnych danych”, ponieważ nie uwzględnia to jednego istotnego czynnika, jakim jest wilgotność powietrza. Jeśli połączymy oba te czynniki (czyli wilgotność i temperaturę) powstanie tzw. temperatura mokrego termometru (ang. wet-bulb temperaturę). I to właśnie ją należy brać pod uwagę podczas określania tego, jak wysoką temperaturę jest w stanie znieść nasz organizm. Należy pamiętać o tym, że długotrwałe narażenie na zbyt wysoką temperaturę może prowadzić do udaru cieplnego, który jest zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka.

Czym dokładnie jest temperatura mokrego termometru?

Temperaturę mokrego termometru wskaże nam na przykład termometr owinięty w mokrą gazę. Podczas pomiaru uwzględnia on również ciepło, które przenosi para wodna. W sytuacji, gdy wilgotność powietrza wynosiłaby 100 procent – wtedy temperatura mokrego termometru byłaby taka sama jak temperatura suchego termometru. Jeżeli jednak wilgotność powietrza będzie niższa – temperatura mokrego termometru również będzie niższa, niż ta, którą sprawdzamy za oknem. Wynika to z tego, że część ciepła zniknie razem z wodą parującą z jego powierzchni.

Kiedy jest za gorąco dla człowieka?

W sytuacji, kiedy jest bardzo wilgotno i bardzo gorąco – ludzki organizm zaczyna negatywnie reagować, mając problemy z oddawaniem ciepła przez pocenie się. Do niedawna jeszcze naukowcy szacowali, że graniczną temperaturą mokrego termometru, jaką może wytrzymać ludzki organizm, jest 35 stopni Celsjusza (przy wilgotności 100 procent). Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii są jednak zdania, że jest to zawyżona liczba.

Eksperci przeprowadzili badania, podczas których mierzyli, jak organizmy ludzi radziły sobie z oddawaniem wilgotności podczas różnych kombinacji temperatury oraz wysokości wilgotności powietrza. W badaniu wzięły udział młode osoby, które połykały specjalną pigułkę monitorującą temperaturę wewnątrz ich ciał. Później były zamykane w szczelnym pokoju, gdzie specjaliści sterowali temperaturą. W tym czasie osoby badane wykonywały zwykłe, codzienne czynności, takie jak jedzenie czy gotowanie. Osoby badane były w stanie utrzymać stabilną temperaturę (bez przekroczenia granicy, która może prowadzić do hipertermii, czyli przegrzania organizmu, a w skrajnych przypadkach śmierci) tylko do pewnej granicznej temperatury powietrza.

Z ustaleń naukowców wynika, że jest to 31 stopni Celsjusza przy wilgotności 100 procent, natomiast przy wilgotności wynoszącej 60 procent jest to 38 stopni Celsjusza. Niższa wilgotność powietrza sprawia, że ludzkie ciało może się efektywniej ochładzać.

