Nowa metoda leczenia szansą dla chorych z migotaniem przedsionków serca

Szansą dla pacjentów z migotaniem przedsionków serca (AF) może być, zdaniem badaczy, optogenetyka, czyli technika polegająca na kontrolowaniu aktywności określonej grupy komórek za pomocą światłoczułych białek. Obecnie stosowane metody leczenia nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów. Wiążą się też z dużym ryzykiem poważnych powikłań, na przykład z uszkodzeniem zdrowych tkanek serca. Warto też zauważyć, że bardzo częstą konsekwencją zabiegów chirurgicznych są dolegliwości bólowe, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają chorym normalne funkcjonowanie.

Na czym polega nowa metoda leczenia migotania przedsionków serca?

Nową metodę leczenia migotania przedsionków serca przetestowano na szczurach. Najpierw naukowcy zmodyfikowali ich serca, by uwrażliwić tkanki na optogenetykę. Następnie wywołali u gryzoni migotanie przedsionków, po czym naświetlili klatki piersiowe zwierząt. Ten zabieg doprowadził do przywrócenia prawidłowego rytmu serca. Dowodzi to, że terapia jest skuteczna. Uzyskane przez badaczy wyniki są bardzo obiecujące i pokazują, że zastosowanie tej metody u ludzi byłoby możliwe. Jak podkreśla jeden z autorów eksperymentu doktor Daniël Pijnappels z Leiden University Medical Center w Holandii:

Bezwstrząsowa kardiowersja migotania przedsionków pozwoliłaby na przywrócenie prawidłowego rytmu serca w dowolnym miejscu i czasie. Takie działanie może znacznie poprawić jakość życia chorych z AF, a także polepszyć rokowania dotyczące leczenia. Mamy nadzieję, że nasza praca przyczyni się do upowszechnienia optogenetycznej kardiowersji w praktyce klinicznej.

Naukowcy wskazują, że opracowana metoda leczenia migotania przedsionków serca może pomóc zwłaszcza tym pacjentom, którzy cierpią z powodu częstych nawrotów choroby, opornych na tradycyjne terapie wykorzystywane we współczesnej medycynie. Opisana technika przyniesie – jak prognozują autorzy eksperymentu – bardzo dobre efekty również w grupie chorych z wczesnymi objawami AF, zmniejszając ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego.

Po czym rozpoznać migotanie przedsionków serca?

Migotaniu przedsionków serca towarzyszy wiele niespecyficznych objawów. Ich charakter zależy między innymi od wieku, ogólnego stanu zdrowia danej osoby, a także stopnia zaawansowania choroby. Pacjenci uskarżają się na dolegliwości, takie jak:

bóle i zawroty głowy,

duszności,

uczucie kołatania serca,

duże zmęczenie nawet po stosunkowo niewielkim wysiłku fizycznym,

brak tchu,

osłabienie,

nadmierne pocenie się.

Jeśli zauważasz u siebie wymienione wyżej symptomy (albo jeden z nich), zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i poproś o skierowanie do kardiologa. Specjalista przeprowadzi wywiad medyczny i zleci odpowiednie badania, które pozwolą na postawienie rozpoznania. Najczęściej jest to EKG.

