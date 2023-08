Wykryje raka piersi bez wychodzenia z domu. To szansa na szybszą diagnostykę

Urządzenie ma 8 milimetrów długości i mniej niż 3 mm grubości. Kształtem i wyglądem przypomina łatkę lub plaster miodu. Konstrukcja została wyposażona w magnes z myślą o tym, by przymocować ją do biustonosza i nosić pod ubraniem. Co ważne, ultrasonograf cechuje też duża elastyczność. Sprzęt dopasowuje się do ciała. Można go dowolnie przesuwać i ustawiać w sześciu różnych pozycjach, co pozwala na obrazowanie tkanek pod wieloma kątami. Skaner bazuje na technologii ultradźwiękowej, która jest wykorzystywana w centrach obrazowania medycznego. Canan Dagdeviren, profesor nadzwyczajny i główny autor badania zauważa:

Zmieniliśmy format technologii ultradźwiękowej – tak, by można ją było stosować w domu. Nasz sprzęt jest przenośny i łatwy w użyciu. Pozwala na szybkie monitorowanie tkanki piersi w czasie rzeczywistym.

facebook

Inspiracją do stworzenia urządzenia była historia nieżyjącej ciotki uczonego, Fatmy Caliskanoglu. U kobiety w wieku 49 lat zdiagnozowano zaawansowanego raka piersi. Nie pomogło wykonywanie regularnych badań przesiewowych w kierunku nowotworu. Zmarła sześć miesięcy później.

Szansa na szybszą diagnostykę raka piersi

Patologiczne zmiany w piersiach, które rozwijają się pomiędzy regularnie planowanymi mammografiami – znane jako nowotwory interwałowe – stanowią od 20 do 30 procent wszystkich przypadków raka piersi. Są przy tym bardziej agresywne niż guzy wykrywane podczas rutynowych skanów.

Moim celem jest dotarcie do osób, u których istnieje największe prawdopodobieństwo zachorowania na raka interwałowego. Częstsze badania przesiewowe pozwolą zwiększyć wskaźnik przeżywalności chorych z rakiem piersi do 98 procent — dodaje profesor.

Przenośny ultrasonograf został przetestowany w warunkach klinicznych. Urządzenie wykorzystano do obrazowania tkanek u 72-letniej kobiety ze zmianami w piersiach. Wykryto za jego pomocą cysty o średnicy 0,3 centymetra (podobne rozmiary mają guzy we wczesnym stadium raka piersi). Takie same wyniki dało badanie przy użyciu klasycznych metod obrazowania.

Dostęp do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki zdrowotnej jest niezbędny do wczesnego wykrywania i rozpoznawania nowotworów. Jako pielęgniarka byłam świadkiem negatywnych skutków opóźnionej diagnozy. Ta technologia daje nadzieję na przełamanie wielu barier we wczesnym wykrywaniu raka piersi – mówi Catherine Ricciardi, współautorka badania.

„Plaster” ultrasonograficzny to sprzęt wielokrotnego użytku. Naukowcy przewidują, że może być niezwykle przydatnym narzędziem, które przyspieszy proces diagnozowania zmian nowotworowych. To ważne zwłaszcza dla pacjentów mających utrudniony dostęp do badań przesiewowych, na przykład osób z niepełnosprawnościami czy mieszkańców terenów wiejskich.

Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów wśród kobiet. Można go wyleczyć, jeśli zostanie wykryty we wczesnym stadium. Ten dopasowujący się do ciała plaster ultrasonograficzny eliminuje problem podróżowania do placówek medycznych – podkreśla chirurg Tolga Ozmen z w Massachusetts General Hospital.

Obecnie naukowcy pracują nad udoskonaleniem sprzętu. Chcą, by służyło nie tylko do badania piersi, ale również innych części ciała. Mają nadzieję, że sztuczna inteligencja znajdzie zastosowanie przy analizie zmian obrazów w czasie, co odciąży radiologów bez strat na dokładności w diagnostyce.

Czytaj też:

Dla kobiet z rakiem piersi kluczowy jest odpowiedni dobór terapii. Jedna opcja to za małoCzytaj też:

Sztuczna inteligencja w medycynie. Polak pracuje nad tym, aby skutecznie i szybko wykrywać raka piersi

Źródła: news-medical.net, news.mit.edu