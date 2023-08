Orgazm mózgowy. Sprawdź, czym jest i jak go doświadczyć

Orgazm mózgu jest potocznym określeniem samoistnej odpowiedzi meridianów czuciowych (z języka angielskiego Autonomous Sensory Meridian Response, ASMR). Pojęcie „meridiany” wywodzi się z tradycyjnej medycyny chińskiej i oznacza kanały, którymi przepływa energia w ciele człowieka, umożliwiając „komunikację” między poszczególnymi narządami.

Jak wygląda orgazm mózgowy?

Orgazm mózgowy to bardzo przyjemne, niekiedy wręcz euforyczne doznanie. Jest opisywane jako uczucie mrowienia, ciepła i odprężenia, które falami rozchodzi się po całym ciele. Po raz pierwszy nazwała je Jennifer Allen w 2010 roku. Długo szukała odpowiedniej nazwy dla dziwnego doświadczenia wprawiającego ją w dobre samopoczucie. Wybrała termin ASMR, by uchwycić istotę tego niecodziennego zjawiska – przemijające odczucie wzrastającej energii przepływającej przez wszystkie części ciała – poczynając od głowy, poprzez kręgosłup, a na stopach kończąc. „Lokalizacja” tego typu doznań zależy w dużej mierze od ich intensywności. Im wyraźniejsze jest dane doświadczenie, tym rozleglejszy jest jego „zasięg”.

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać orgazm mózgu na ogół nie wiąże się w żaden sposób z życiem erotycznym. Brytyjscy psychologowie przeprowadzili ankietę, w której wzięli udział kobiety i mężczyźni praktykujący ASMR. Zapytali badanych o to, czy samoistna odpowiedź meridianów czuciowych ma ich zdaniem charakter seksualny. Większość, bo ponad 80 proc. badanych odpowiedziała przecząco. Tylko 5 proc. ochotników przyznało, że orgazm mózgowy wywołuje u nich także podniecenie seksualne.

Jak wywołać orgazm mózgu?

Orgazm mózgu może wyzwolić wiele różnego rodzaju bodźców – wzrokowych, słuchowych, dotykowych czy zapachowych. Bardzo często opisywane doznanie powstaje w odpowiedzi na określone dźwięki, na przykład kocie mruczenie, szum deszczu, delikatny stukot, odgłos towarzyszący czesaniu włosów. Tego typu wrażenia zmysłowe są często wykorzystywane przy tworzeniu „relaksującego” oprogramowania na telefony komórkowe lub „uspokajaczy” dla niemowląt i nieco starszych dzieci.

Należy podkreślić, że orgazm mózgowy wywołać mogą również mniej oczywiste bodźce, na przykład pisanie kredą na tablicy czy dotykanie styropianu. Przywołane doświadczenia mają bowiem wielce indywidualny charakter. To, co jednego człowieka przyprawia o euforyczne doznania, w drugim – budzić będzie jedynie obojętność. Istnieje jednak pewna grupa impulsów, które wykazują największą skuteczność w wyzwalaniu ASMR. Zaliczamy do nich:

szept,

uśmiech,

wolne lub powtarzające się ruchy (na przykład głaskanie, czesanie etc.),

wyraźne dźwięki,

osobista uwaga.

Warto w tym miejscu wymienić jeszcze jedną istotną kwestię – obecność „wyzwalaczy” samoistnej odpowiedzi meridianów czuciowych to nie wszystko. By doświadczyć orgazmu mózgowego, trzeba wprowadzić się w odpowiedni stan – wyciszyć i uspokoić.

Jakie korzyści niesie za sobą orgazm mózgowy?

Orgazm mózgowy – jak wynika z brytyjskich badań – wywiera pozytywny wpływ zarówno na kondycję psychiczną, jak i fizyczną człowieka. Odpręża i relaksuje. Redukuje dolegliwości bólowe, stres, napięcie, a także niepokój. Ułatwia zasypianie oraz radzenie sobie z trudnymi emocjami. Poprawia nastrój i ogólne samopoczucie. Zwiększa uważność. Wzmacnia więzi międzyludzkie, obniża ciśnienie tętnicze krwi i spowalnia pracę serca. Może też łagodzić stany i objawy depresyjne.

Źródła: peerj.com, verywellmind.com