Ten popularny nawyk zmniejsza ryzyko depresji. Pewnie ty też to robisz

Depresja jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych w Polsce i na świecie. Co zrobić, by zminimalizować ryzyko jej wystąpienia? Naukowcy znaleźli na to prosty sposób. Rób to każdego dnia.

Naukowcy z Wielkiej Brytanii przeprowadzili badanie z udziałem ponad 146 tysięcy osób w wieku od 37 do 73 lat. Ochotnicy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących zdrowia psychicznego oraz codziennych nawyków. Głównym przedmiotem zainteresowania ekspertów były przyzwyczajenia związane z piciem kawy. Wnioski specjalistów opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Psychiatry Research”. Picie kawy a depresja Okazało się, że wśród osób, które piły umiarkowane ilości kawy (2-3 filiżanki dziennie) ryzyko depresji i zaburzeń lękowych jest najmniejsze. Co ważne nie należy zbytnio przesadzać z ilością kofeiny. Sięganie po przysłowiową małą czarną częściej niż trzy razy w ciągu dnia przynosi efekt odwrotny od zamierzonego i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń psychicznych, na przykład ataków paniki. „Nasze odkrycia potwierdzają, że picie kawy w umiarkowanych ilościach stanowi ważną część zdrowego trybu życia i może być jednym z elementów profilaktyki depresji oraz stanów lękowych” – podsumowują autorzy badania. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że rodzaj „małej czarnej” nie ma w tym przypadku dużego znaczenia. Spadek ryzyka wystąpienia zaburzeń depresyjnych i lękowych odnotowano zarówno wśród ochotników pijących kawę z mlekiem, jak i tych sięgających po klasyczną wersję napoju bez żadnych dodatków. Jak się bronić przed depresją? Picie kawy nie jest jedynym czynnikiem chroniącym przed depresją. Przeprowadzone badania dowiodły, że bardzo ważną rolę w profilaktyce tego zaburzenia odgrywają również pozytywne więzi społeczne. Pomóc może również ograniczenie siedzącego trybu życia i zwiększenie aktywności fizycznej. Warto też zadbać o zdrowy, spokojny sen. Dobrym sposobem na zapobieganie depresji może być również rozmowa o doświadczanych trudnościach i problemach. Osoba musi mieć wsparcie z zewnątrz i poczucie, że nie jest pozostawiona sama sobie. Po czym poznać, że ma się depresję? Jednym z najczęściej występujących objawów depresji jest wyraźne obniżenie nastroju. Chory nie podejmuje zwyczajowych aktywności. Traci zainteresowanie czynnościami, które kiedyś sprawiały mu przyjemność. Zamyka się w sobie. Niechętnie nawiązuje kontakt z otoczeniem. Cierpi na zaburzenia snu. Ma trudności z koncentracją. Nie wierzy we własne możliwości. Ma zaniżone poczucie własnej wartości. Czytaj też:

