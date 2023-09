Jak wzrost wpływa na zdrowie? Eksperci znają odpowiedź

Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, czy nasz wzrost wpływa na ryzyko zachorowania na niektóre choroby. Czynnikami, które bierzemy pod uwagę, są geny, dbanie o siebie, itp. Okazuje się jednak, że również to, czy jesteśmy wysocy czy niscy może oddziaływać na nasze zdrowie.

Jak wzrost wpływa na zdrowie?

Lepiej być wysokim czy niskim? W kwestii zdrowotnej na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Badanie genetyczne przeprowadzone w U.S. Department of Veteran Affairs wykazało, że wiele powszechnych schorzeń może być determinowanych przez wzrost człowieka. Zdaniem naukowca kierującego badaniem, dr Sridharana Raghavana – „wnosi ono znaczący wkład w zrozumienie, jak wzrost wiąże się z różnymi stanami klinicznymi, z perspektywy epidemiologicznej”. Badacz wraz ze swoim zespołem przeanalizował dane medyczne oraz genetyczne pochodzące od prawie 3 tysięcy weteranów. Badacze doszli do wniosku, że wzrost człowieka koreluje z aż 127 problemami zdrowotnymi.

Samo badanie nie wskazało jednak, czy częściej na różnego rodzaju choroby zapadają osoby wysokie, czy niskie. Zależy to bowiem od rodzaju schorzenia. Istotne jest również, że badanie wykryło jedynie korelację między wzrostem a chorobami, a nie związki przyczynowo-skutkowe.

Z jakimi chorobami wiąże się wyższy wzrost?

Naukowcy zaobserwowali, że wyższy wzrost wiąże się z mniejszym ryzykiem nadciśnienia, podwyższonego poziomu cholesterolu czy choroby wieńcowej. Pojawia się jednak wyższe ryzyko migotania przedsionków, zaburzeń pracy żył (między innymi żylaków), neuropatii obwodowej oraz zakrzepów.

U wysokich osób zwiększa się również ryzyko częstszego występowania:



zapalenia tkanki łącznej,

owrzodzeń na skórze,

zapalenia kości i szpiku.

Wysocy ludzie częściej też borykają się z deformacjami stóp. Z kolei wysokie kobiety częściej chorują na astmę. „Myślę, że uzyskane przez nas wyniki stanowią pierwszy krok w kierunku lepszej oceny ryzyka chorób, ponieważ identyfikujemy zaburzenia, dla których wzrost może rzeczywiście być istotnym czynnikiem ryzyka” – zauważył dr Raghavan. „Przyszłe badania będą musiały ocenić, czy uwzględnianie wzrostu w ocenie zagrożenia chorobami może mieć znaczenie dla strategii modyfikowania innych czynników ryzyka dla określonych schorzeń” – dodał badacz. Istotne w przyszłości będzie też odkrycie mechanizmów, które przyczyniają się aktualnie do wysnutych wniosków.

Wzrost a choroby cywilizacyjne

Z kolei badacze z Uniwersytetu w Tübingen na bazie opisanych w literaturze badań zauważyli, że wyższe osoby mają mniejsze ryzyko śmierci z powodu chorób krążenia, a także cukrzycy. Istnieje u nich jednak wyższe ryzyko śmierci spowodowane chorobami nowotworowymi. „Dane epidemiologiczne wykazują, że na każde dodatkowe 6,5 cm wzrostu, ryzyko śmierci z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego maleje o sześć procent, natomiast ryzyko zgonu z powodu nowotworów rośnie o cztery procent” – poinformował prof. Matthias B Schulze, autor analizy.

