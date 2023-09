Nie tylko „motylki w brzuchu”. Badacze sprawdzili, gdzie w ciele odczuwamy miłość

Miłość jest istotnym zjawiskiem biologicznym, psychologicznym, socjologicznym i religijnym. Jest uczuciem, które trudno zdefiniować w sposób dosłowny. Może być inaczej postrzegana przez każdego człowieka. Istnieją różne jej rodzaje, różne sposoby okazywania. Choć wiele osób z pewnością często zastanawia się nad tym, czym właściwie jest miłość, to czy myśleliśmy kiedykolwiek na temat tego, gdzie jest ona w naszym ciele? To zjawisko wzięli ostatnio „pod lupę” naukowcy.

Różne rodzaje miłości odczuwane w ciele

W badaniu wzięli udział ochotnicy, którzy zostali poproszeni przez naukowców, by opisali, gdzie dokładnie w ciele odczuwają miłość. Okazuje się, że różne rodzaje miłości były odczuwane w różnych miejscach. Fińscy naukowcy z Uniwersytetu Aalto opracowali specjalną mapę, która pokazuje to, w jak różnych miejscach ludzie odczuwają miłość. Publikacja na ten temat ukazała się na łamach magazynu „Philosophical Psychology”.

Badacze zadawali pytania ochotnikom biorącym udział w badaniu. Pytania dotyczyły odczuwania 27 rodzajów miłości, w tym miłości:



romantycznej,

seksualnej,

rodzicielskiej,

przyjacielskiej,

do nieznajomych,

do przyrody

do Boga,

do samego siebie.

W ramach badania uczestnicy – głównie młode kobiety studiujące na uczelniach wyższych – zostali zapytani, gdzie w swoich ciałach odczuwają te różne rodzaje miłości i jak intensywnie. W ten sposób określany były najsłabsze uczucia, ale też te najsilniejsze.

Gdzie dokładnie w ciele odczuwamy miłość?

Okazuje się, że wszystkie rodzaje miłości uczestnicy badania odczuwali silnie w głowie. Znaczna część czuła je także w klatce piersiowej. Niektóre – te najsilniejsze rodzaje miłości – rozlewały się na całe ciało. „Był to zauważalny, chociaż niezbyt zaskakujący fakt, że rodzaje miłości związane z bliskimi relacjami są podobne i najmocniej odczuwane. Miłość między osobami dzieli się na seksualną i nieseksualną. Rodzaje miłości, które są szczególnie bliskie, to te, które mają wymiar seksualny lub romantyczny” – zauważył Pärttyli Rinne, filozof, autor publikacji.

Miłość, którą uczestnicy badania określali jako „prawdziwą”, obejmowała praktycznie całe ciało. Z kolei miłość namiętna miała mniejszy zakres, jednak silną intensywność. Głowę i tułów obejmowała miłość rodzicielska, a głowa i serce zajęte były przez miłość moralną. Miłość romantyczna jest odczuwana w głowie, sercu i brzuchu, podczas gdy miłość seksualna skupia się zazwyczaj w okolicach miejsc intymnych. Miłość do natury jest doświadczana w głowie.

Każda miłość jest odczuwana w głowie

Badacze dostrzegli, że każda miłość, niezależnie od jej rodzaju, jest odczuwana w głowie. Jest to jedyny stały obszar, podczas gdy inne rejony ciała są bardzo zmienne w tym, jak odczuwamy dany rodzaj miłości.

„Kiedy przechodzimy od bardziej intensywnych rodzajów miłości, do słabszych – doznania w okolicy klatki piersiowej maleją. Może być tak, że miłość do obcych osób lub mądrości jest związana z procesem poznawczym. Może też być tak, że w okolicach głowy pojawiają się przyjemne doznania. To zagadnienie, które powinno być dalej badane” – zauważył naukowiec. Dodał również, że wpływ na całe badanie mogą mieć uwarunkowania kulturowe i demograficzne.

Czytaj też:

Napięcie karku to jeden z objawów stanów lękowych. Jak rozpoznać to zaburzenie?Czytaj też:

Nowy czynnik ryzyka depresji u nastolatków. Zaskakujące doniesienia naukowców