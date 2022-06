Głębokie spojrzenie – co to znaczy?

Oczy są zwierciadłem duszy. O uczciwych ludziach mówi się, że człowiekowi dobrze z oczu patrzy. Człowiek może oszukać zachowaniem czy słowami, ale oczy zawsze mówią prawdę i nigdy nie kłamią. Długie spojrzenie, speszone spojrzenie, smutne oczy, pozytywne spojrzenie – istnieje wiele rodzajów spojrzeń, ponieważ oczy mogą wyrażać różne emocje. Jakie znaczenie ma patrzenie komuś prosto w oczy i czy istnieje coś takiego jak umiejętność patrzenia?

Różnica między słowami a mową ciała

To, co niewerbalne, często jest ważniejsze od tego, co werbalne. Mówi się, że czyny są ważniejsze od słów i rzeczywiście tak jest. Choć słowami człowiek może zranić drugą osobę, to oczy powiedzą wtedy prawdę. Nie da się skłamać spojrzeniem, bo jest to rzecz, która jest poza zasięgiem manipulacji człowieka. Szczere spojrzenie w oczy wyraża wówczas odpowiedzialność i niekiedy pozwala odróżnić słowa od czynów.

Oczy mogą zdradzać zainteresowanie tematem rozmowy, ale i sygnalizować chęć rywalizacji. Uczestniczą w przekazywaniu ważnych informacji, mogą też wskazywać, że nie chcesz kontynuować rozmowy.

Mowa ciała to nie tylko spojrzenie, ale również gesty i ruchy ciała. Na skutek stresu, lęku czy nagłych emocji, ciało kurczy się w sobie i reaguje intuicyjnie. Osoby, które pracują nad mową ciała, po kilku sekundach są w stanie zapanować nad reakcją, ale te pierwsze kilka sekund jest intuicyjnych i może wiele powiedzieć o reakcji człowieka.

Patrzenie w oczy w czasie rozmowy wywołuje wrażenie szczerości i poczucie bliskości. Wyraża niekiedy szacunek do rozmówcy, ale świadczy też o naszej prawdomówności. Dopuszcza się ogólnie zawieszenie wzroku w czasie rozmowy i oderwanie go od rozmówcy, ale powinno to być wyważone, by nie wywołać wrażenia mataczenia u drugiej osoby.

Patrzenie w oczy – znaczenie

Patrzenie w oczy to element niewerbalnej komunikacji międzyludzkiej. Umożliwia wyrażanie emocji, pozwala nawiązać relację z rozmówcą, informuje również o naszej szczerości i prawdomówności lub o nieszczerych zamiarach. Spojrzenie w oczy wyraża pozytywne emocje, daje poczucie bezpieczeństwa i zachęca do nawiązania relacji z rozmówcą lub kontynuowania rozmowy. Długie patrzenie w oczy może jednak budzić negatywne emocje i dyskomfort u drugiej osoby. Może także zaburzać nasze poczucie bezpieczeństwa lub zagrażać naszej strefie komfortu.

Patrzenie w oczy podczas rozmowy

Patrzenie w oczy w czasie rozmowy świadczy o szczerym stosunku drugiej osoby do rozmówcy. Kontakt wzrokowy nie musi być ciągły, ale regularny. Uważa się, że przez około 70 procent czasu powinniśmy patrzeć w oczy w czasie rozmowy. Buduje to zaufanie oraz zapewnia szczerość komunikacji. Nawiązywanie kontaktu wzrokowego pomaga również nawiązać relację z rozmówcą, świadczy o naszej prawdomówności.

Negatywne znaczenie spojrzenia to przede wszystkim unikanie kontaktu wzrokowego lub przeciwnie wpatrywanie się w oczy rozmówcy przez cały czas. Zaleca się, by w trakcie rozmowy przerzucić spojrzenie gdzieś w dal lub na chwilę zawiesić wzrok – to pomaga zbudować zaufanie. Pamiętajmy, że w czasie rozmowy ludzi oceniamy, a odpowiedni kontakt wzrokowy może pomóc nam zbudować atmosferę szczerości. Pod wpływem długotrwałego spojrzenia można się speszyć lub łatwiej udzielić błędnej odpowiedzi.

Długie patrzenie w oczy

Długie patrzenie w oczy może jednak zbijać z tropu. Uważa się, że w czasie kontaktu wzrokowego należy patrzeć rozmówcy przez około 60-70 procent czasu w oczy. Długotrwały kontakt wzrokowy może peszyć drugą osobę i wzbudzać w niej poczucie zagrożenia lub rywalizacji.

Czym innym jest długie spojrzenie rzucone zwykłemu rozmówcy, a czym innym spojrzenie, które mężczyzna rzuca kobiecie. Takie patrzenie (zwłaszcza głębokie patrzenie kobiecie prosto w oczy) jest naturalnym przejawem zainteresowania mężczyzny kobietą i najczęściej ma podtekst seksualny. Takie mocne i intensywne patrzenie w oczy wysyła konkretne sygnały, a długie spojrzenie w oczy wywołuje zmieszanie u drugiej osoby. Poprawne stosowanie sztuki spojrzenia może pomóc mężczyźnie zdobyć względy kobiety.

Seksualne zainteresowanie lub zagrożenie

Patrzenie komuś głęboko w oczy przez dłuższą chwilę wywołuje podniecenie. Interpretacja zależy jednak od zaangażowanych stron i okoliczności. Może to być seksualne zainteresowanie lub wrogie nastawienie. Wzrok zdradza, czy ktoś wydaje nam się atrakcyjny, czy też odczuwamy zagrożenie. Mówi się, że patrzenie głęboko w oczy jest prowokacją. Od intencji zależy, czy będzie to zaproszenie do sypialni czy do walki.

Gdy mężczyzna wbija spojrzenie w kobietę, najczęściej pokazuje jej w ten sposób, że mu się ona podoba. Takie spojrzenie wskazuje na zainteresowanie seksualne i ma również podtekst erotyczny. Jeśli spojrzenie trwa naprawdę długo, może wywołać poczucie dyskomfortu u kobiety. Gdy nie odwzajemnia ona zainteresowania mężczyzny, może wywołać także inne negatywne emocje.

Spojrzenie intymne

Gdy wzrok przykuwa dana kobieta, mężczyzna często nie potrafi go od niej oderwać. Długie spojrzenie jest naturalnym przejawem zainteresowania mężczyzny kobietą, wskazuje na chęć kontynuowania znajomości. Dla mężczyzn jest to naturalne zachowanie, ale kobiety mogą niekiedy je odbierać jako rzucenie wyzwania lub zachowanie pozbawione kultury. Czym innym jest rozmowa, w czasie której mężczyzna wykazuje kobiecie swoje zainteresowanie, ale potrafi dostosować mowę oczu do sytuacji, nie zagrażając kobiecie i nie wywołując u niej poczucia dyskomfortu. W ten sposób buduje atmosferę szczerości i wskazuje na swoje szczere zamiary. Czym innym jednak jest sytuacja, w której bardzo intensywnie wpatruje się w kobietę, przez co rozmówca czuje dyskomfort. Gapienie się lub długotrwałe wzbijanie wzroku w drugą osobę wywołuje złe wrażenie i jest po prostu nieuprzejme. Raczej przekreśla szansę na nawiązanie bliskiej relacji.

Warto podkreślić, że istnieje jeszcze coś takiego jak spojrzenie intymne. To oczy pełne blasku, tzw. rozkochane, które możemy zobaczyć tylko u zakochanych. Takim spojrzeniem mężczyzna obrzuca partnerkę lub kobieta mężczyznę, ale tylko wtedy gdy są w szczerej i bliskiej relacji. Oczy zakochanych są jedyne w swoim rodzaju – źrenice stają się większe, spojrzenie nabiera ciepłego blasku. Podobnym ciepłym spojrzeniem niejednokrotnie rodzice obrzucają swoje dzieci, ale jest to jednak inny wzrok niż u zakochanych.

Miłość

Oczy szybko zdradzą, że komuś się podobamy. Kiedy jesteśmy czymś zainteresowani, nasze źrenice się rozszerzają. Co ciekawe, taki wzrok jest też oceniany przez płeć przeciwną jako bardziej atrakcyjny. Istotne jest także coś jeszcze. Oprócz naszej instynktownej potrzeby mrugania, nasze emocje i uczucia wobec osoby, z którą rozmawiamy, mogą spowodować, że podświadomie zmieniamy naszą częstotliwość mrugnięć. Mruganie więcej niż 6-10 razy na minutę może być sygnałem, że rozmowa zamienia się we flirt.

Szczerość uśmiechu

Bywa, że uśmiechamy się do kogoś, bo tak wypada lub chcemy w ten sposób ukryć inne emocje, np. smutek czy żal. O ile sam uśmiech jest łatwy do wykonania, nie mamy wpływu na reakcję naszych oczu – to one zdradzają, czy jesteśmy szczerzy czy też nie. Wystarczy, że rozmówca złapie z nami kontakt wzrokowy, by poznał prawdę.

Kłamstwo

Mówi się, że oszust zawsze unika kontaktu wzrokowego. Patrzenie w oczy rozmówcy ułatwia zdemaskowanie nieuczciwych zamiarów. Ponieważ to stwierdzenie jest niezwykle popularne, osoby, które oszukują, starają się patrzeć rozmówcy w oczy właśnie po to, by uwiarygodnić swoją wersję. Często niestety przesadzają i efekt jest dość karykaturalny. Spojrzenie w oczy demaskuje, warto zwrócić na to uwagę, jeśli mamy wrażenie, że jesteśmy okłamywani.

Knucie

Kierunek, w którym patrzymy gdy się zamyślimy, może zdradzić nasze myśli. Patrzenie w lewo wskazuje, że rozmówca zapomniał lub próbował coś zapamiętać. Natomiast patrzenie w prawo wskazuje na twórcze myślenie, a to często interpretowane jest jako potencjalny znak, że ktoś może być podstępny w niektórych sytuacjach. W przypadku osób leworęcznych jest odwrotnie.

