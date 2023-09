Będą testy na long COVID? Naukowcy znaleźli sposób na wykrycie choroby

Long COVID (długi COVID) zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyczy osób, które przeszły infekcję COVID-19 i u których trzy miesiące później wciąż występują objawy choroby. Aby zdiagnozować long COVID, lekarze opierają się jedynie na objawach, których nie można wyjaśnić innymi przyczynami (przyjmuje się, że powinny się utrzymywać przez 2 miesiące). Teraz naukowcy z kilku ośrodków w USA, kierowani przez zespoły z Icahn School of Medicine at Mount Sinai i Yale School of Medicine postanowili sprawdzić, czy da się wyróżnić jakieś markery biologiczne, które pozwolą uściślić diagnozę. To pierwsze takie badanie.

Testy na long COVID – specyficzne biomarkery we krwi

Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie Nature. Wynika z nich, że pacjenci z long COVID wykazują wyraźne różnice w funkcjonowaniu układu odpornościowego i hormonalnego w porównaniu z pacjentami bez tej choroby.

Badacze analizowali dane od 271 uczestników w trzech ośrodkach medycznych. Każdy z pacjentów musiał wypełnić dokładne kwestionariusze z pytaniami na temat odczuwanych objawów, historią zdrowia i jakością życia związaną ze stanem zdrowia. Od wszystkich pobrano też próbki krwi, by sprawdzić szereg parametrów. Najważniejszy wniosek: badanie wykazało specyficzne biomarkery we krwi, które pozwalają dokładnie identyfikować pacjentów z long COVID.



Kiedy powstaną testy na long COVID?

„Nasze ustalenia pokazują, że ludzie z long COVID doświadczają procesu chorobowego, który da się wychwycić za pomocą badań krwi, niemniej zróżnicowanego w zależności od indywidualnej historii medycznej pacjenta” – podkreślił jeden z autorów publikacji dr David Putrino, cytowany przez serwis MedicalXpress. Jego zdaniem, konieczne są dalsze badania, ale już teraz warto, by lekarze zbierali dokładny wywiad u pacjentów i zlecali im zestaw badań laboratoryjnych.

Specjalista podkreślił, że obecnie nie ma konkretnego leku na chorobę, dlatego terapię long COVID trzeba zawsze dopasować do konkretnego pacjenta. Autorzy nowego badania uważają, że dzięki ich odkryciu możliwe będzie opracowanie wiarygodnego testu, który pozwoli łatwo zdiagnozować long COVID. Kiedy? Tu naukowcy nie dają odpowiedzi i zwracają uwagę, że potrzebne są badania na większej grupie osób.

