Nowy sposób walki z przewlekłym bólem pleców? Zaskakująca metoda

W eksperymencie uczestniczyło ponad 280 osób w wieku od 21 do 70 lat, które cierpiały z powodu bólu pleców. Dolegliwości bólowe utrzymywały się u nich przez co najmniej 90 dni w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Nasilenie doświadczanych dolegliwości – oceniane na 10-punktowej skali – wynosiło 4 lub więcej. Ochotników podzielono na trzy grupy. Pierwsza otrzymywała zastrzyk z placebo, druga miała zapewnioną „tradycyjną” opiekę lekarską, ostatnia natomiast brała udział w nowatorskiej terapii ponownego przetwarzania bólu (PRT). To metoda psychologicznego oddziaływania, która polega na przedstawianiu bólu pierwotnego jako „fałszywego alarmu” wskazującego jedynie na odwracalne uszkodzenie tkanek. Chodzi o to, by zmienić przekonania ludzi na temat bólu i jego przyczyn.

Terapia PRT sprowadza się przede wszystkim do rozmowy. Terapeuta wykorzystuje w niej techniki charakterystyczne dla nurtu poznawczo-behawioralnego. Sięga również po metody redukcji stresu oparte na treningu uważności (mindfulness). Badacze poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy tego typu oddziaływania naprawdę są skuteczne i mogą przynieść rzeczywistą ulgę pacjentom zmagającym się z przewlekłym bólem pleców.

Przewlekły ból pleców a „terapia rozmową”

Na początku badania we wszystkich trzech grupach tylko 10 proc. uczestników uważało, że przyczyna bólu pleców tkwi w umyśle lub mózgu. U osób, które brały udział w terapii PRT (w finalnej fazie leczenia) odsetek ten wzrósł do 51 procent. Dla porównania w grupach otrzymujących zastrzyk z placebo lub „zwykłą” opiekę wynosił on 8 proc. Co więcej, naukowcy odkryli wyraźne zmiany u ochotników, którzy zaczęli dostrzegać związek między bólem pleców a mózgiem. Ci uczestnicy odczuwali mniejsze natężenie zgłaszanych dolegliwości.

„Nasze odkrycie pokazuje, że omówienie z pacjentami problemu doświadczanych dolegliwości i pomaganie im w zrozumieniu roli, jaką mózg odgrywa w odczuwaniu bólu, może skutkować jego zmniejszeniem. Uzyskane wyniki mogą zmienić sposób planowania terapii pacjentów z przewlekłym bólem pleców” – zauważa dr Yoni Ashar, adiunkt chorób wewnętrznych na kampusie medycznym Uniwersytetu Kolorado Anschutz i główna autorka badania.

Inne sposoby na ból pleców

W zmniejszeniu bólu pleców pomóc może między innymi zastosowanie maści rozgrzewających, kąpiel w ciepłej wodzie lub gorące okłady. Ciepło rozluźnia napięte mięśnie, przez co łagodzi przykre dolegliwości. Ulgę nierzadko przynosi również zimno. Pamiętaj jednak, że ból kręgosłupa bywa również objawem poważnych chorób. Jeśli dolegliwości nie mają żadnej obiektywnej przyczyny (np. przeciążenie, zła pozycja podczas snu itp.) i nie ustępują po kilku, kilkunastu dniach, koniecznie zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

