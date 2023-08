Wyprostuj się i prawą dłonią dotknij lewego ucha. Jak uniknąć bólu pleców przy siedzącej pracy?

Siedzenie nie jest naturalną pozycją dla ludzkiego ciała. Długie przebywanie w pozycji siedzącej obciąża organizm i zaburza prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Ale nie tylko: liczne badania pokazują, że siedzący styl życia może przyczyniać się do otyłości, chorób serca i nadciśnienia. W jednym z takich badań porównano skutki długotrwałego siedzenia do palenia papierosów.

Zrób 5 minut przerwy, jeśli masz siedzącą pracę

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Leicester wśród 45 starszych kobiet dowiodły, że już pięciominutowe przerwy w siedzeniu co 30 minut wpływają pozytywnie na metabolizm. Zwykle specjaliści zalecają, aby było to minimum pięć minut na każdą godzinę pracy. – Można wówczas wykonać krótkie ćwiczenia – wyjaśnia Zygmunt Bartosiewicz, fizjoterapeuta z Kliniki Fizjoterapii. Dlaczego to jest tak ważne?

Kiedy siedzimy – np. przed komputerem – mięśnie utrzymują się w stanie długotrwałego napięcia. Ucisk na naczynia krwionośne i nerwy zmniejsza dopływ krwi do mięśni, a toksyny nie są usuwane. Powoduje to szybsze zmęczenie mięśni. Dolegliwości bólowe najczęściej występują w obrębie kręgosłupa, karku czy szyi. Kiedy zaniedbamy ból, z biegiem czasu mogą pojawić się zmiany zapalne czy zwyrodnienie kręgosłupa. Praca przy komputerze obciąża mięśnie kręgosłupa w pozycji siedzącej, mięśnie barków przez pracę na klawiaturze oraz mięśnie karku utrzymujące głowę podczas patrzenia na klawiaturę i monitor.

Jak ćwiczyć w pracy?

Jak podkreśla Zygmunt Bartosiewicz, dzięki ćwiczeniom mięśnie ulegają naprzemiennemu napinaniu i rozluźnianiu, co pozwala na lepsze ich ukrwienie, dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu i środków odżywczych. Specjalista podaje przykładowe ćwiczenia, jakie można wykonać w krótkiej przerwie od pracy. Siedząc na krześle, należy wyprostować się i prawą dłonią dotknąć lewego ucha i na odwrót, co pozwoli rozluźnić bark. Można także unosić bark w stronę uszu i opuszczać jednocześnie robiąc wdech i wydech. Następne zrobić krążenie barkami z opuszczonymi w dół rękami. Fizjoterapeuta przypomina także, że ważna jest również prawidłowa pozycja podczas pracy. – Pozycja siedząca powinna być zbliżona do tej naturalnej. Warto unikać siedzenia w bok, pochylenia głowy albo tułowia oraz pracy rękoma położonymi na różnej wysokości. Krzesło powinno zapewniać wygodę i swobodę ruchów oraz naturalne wygięcie kręgosłupa, a także posiadać podłokietniki – wylicza.

Profilaktyka jest tu kluczowa, ale kiedy już pojawią się bóle, warto skonsultować się ze specjalistą. Fizjoterapeuta pomoże wówczas indywidualnie dobrać ćwiczenia i techniki fizjoterapeutyczne, które pomogą zmniejszyć lub zatrzymać dolegliwości.

Czytaj też:

Te błędy w toalecie popełnia większość osób. Prowadzą do wielu choróbCzytaj też:

Ćwiczenia na obniżenie ciśnienia krwi. Wykonasz je bez wychodzenia z domu