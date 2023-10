Spacery przed operacją? Naukowcy odkryli niezwykłą zależność

Wyniki badań zostały przestawione w Bostonie podczas trwającego Kongresu Klinicznego (Clinical Congress 2023). Jak podano, powikłania pooperacyjne występują zwykle u około 30 proc. pacjentów, a około połowa wszystkich powikłań występuje po opuszczeniu szpitala przez pacjenta.

7500 tysiąca kroków dziennie przed planowaną operacją

Naukowcy przeanalizowali różne dane 475 osób uczestniczących w specjalnym programie badawczym – uczestnicy nosili także urządzenia przypominające zegarek, które mierzyły codziennie ich kroki. Urządzenia monitorowały również takie dane jak długość snu, tętno czy aktywność fizyczną ogólnie. Badani przeszli bardzo różne operacje – m.in. chirurgiczne, ortopedyczne czy neurochirurgiczne. Średni wiek uczestników badania to 57 lat.

Jak przekazał główny autor badania Carson Gehl, student drugiego roku medycyny z Milwaukee, u ok. 12,6 proc. uczestników powikłania wystąpiły w ciągu 90 dni od operacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w ciągu 30 dni po operacji było o 45 proc. mniejsze, jeśli pacjenci przed operacją robili więcej niż 7500 kroków dziennie. Po uwzględnieniu chorób współistniejących, BMI, płci, rasy i złożoności operacji, ryzyko wystąpienia powikłań było o 51 proc. niższe, jeśli pacjenci przed operacją przechodzili ponad 7500 kroków dziennie.

– Kolejnym celem naszych badań jest modyfikacja aktywności fizycznej w okresie przedoperacyjnym i poprawa wyników pooperacyjnych – zapowiedział Carson Gehl. Autorzy badania podkreślili, że jeśli za pomocą narzędzia, które wykorzystali, będą mogli znajdować osoby należące do grupy wysokiego ryzyka powikłań, będą mogli je dokładniej monitorować, aby jak najwcześniej wykrywać potencjalne problemy.

Ile kroków dziennie należy robić dla zdrowia?

W tym roku głośno na świecie było o analizie przeprowadzonej przez naukowców z Polski, a dokładnie zespołu kierowanego przez prof. Macieja Banacha, kardiologa z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Analiza wykazała, że 4 tysiące dziennie to optymalna liczba kroków, dzięki której człowiek może zachować dobry stan zdrowia i uniknąć przedwczesnej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powinniśmy tygodniowo uprawiać aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności trwającą od 150 do 300 minut lub intensywną aktywność od 75 do 150 minut.



Czytaj też:

Zdrowie psychiczne tak samo ważne jak fizyczne? Większość osób ma sprecyzowane poglądyCzytaj też:

Bieganie może działać niczym antydepresanty? Nowe wyniki badań