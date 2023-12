Zrób tę jedną rzecz, a zwiększysz wydajność w pracy

Niemieccy naukowcy przeprowadzili eksperymentalne badanie z udziałem ponad 150 osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Wszyscy ochotnicy spędzali co najmniej 35 minut dziennie na korzystaniu z mediów społecznościowych, przy czym aktywność ta nie miała związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. Pracowników podzielono na grupy. Pierwsza nie zmieniła swoich nawyków, jeśli chodzi o użytkowanie social mediów. Natomiast druga skróciła czas spędzany na Facebooku, Instagramie oraz innych platformach o 30 minut przez siedem dni.

Uczestnicy eksperymentu wypełniali kwestionariusze. Robili to trzykrotnie – pierwszy raz przed badaniem, drugi 24 godziny po jego rozpoczęciu, a trzeci – tydzień po zakończeniu wszystkich procedur. Pytania w ankietach dotyczyły:

satysfakcji z pracy,

zaangażowania w realizowane zadania,

obciążenia obowiązkami, odczuwanego stresu,

stanu zdrowia psychicznego,

syndromu FOMO (strachu przed tym, co nas omija, gdy jesteśmy offline),

zachowań wskazujących na uzależnienie od mediów społecznościowych.

Social media a zadowolenie z pracy

Naukowcy podejrzewają, że ludzie mają tendencję do traktowania social mediów jako wyzwalacza pozytywnych emocji, których brakuje im na co dzień w pracy, zwłaszcza gdy czują się przepracowani. Użytkowanie platform społecznościowych może rzeczywiście poprawić nastrój, ale efekt ten jest krótkotrwały. Korzystanie z platform internetowych przez dłuższy czas może prowadzić do uzależnienia i pogorszyć kondycję psychiczną oraz fizyczną człowieka.

Badania przeprowadzone przez niemieckich ekspertów potwierdziły, że skrócenie czasu użytkowania social mediów ma korzystny wpływ na pracowników. „Nawet po tak krótkim czasie odkryliśmy, że grupa, która spędzała mniej czasu w mediach społecznościowych, odczuwała większe zadowolenie z pracy. Poprawie uległo również ich zdrowie psychiczne” – zauważyła Julia Brailovskaia. Ograniczenie aktywności na Facebooku czy Instagramie wiązało się z większym zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków służbowych oraz spadkiem nasilenia syndromu FOMO. Te efekty utrzymywały się przez co najmniej tydzień po zakończeniu eksperymentu. Co ciekawe, pracownicy, którzy zmniejszyli ilość czasu spędzanego na użytkowaniu social mediów na potrzeby badania, nie zmienili nawyków po powrocie do „normalności”.

Social media a wydajność w pracy

Naukowcy podkreślają, że korzystanie z mediów społecznościowych w pracy wpływa negatywnie na naszą wydajność. Social media rozpraszają nas, przez co nie jesteśmy w stanie efektywnie wykonywać swoich obowiązków. Mózg człowieka nie radzi sobie dobrze z ciągłym odwracaniem uwagi od zadania. Ponadto czas spędzony w social mediach może utrudniać ludziom interakcję ze współpracownikami w prawdziwym życiu, co w konsekwencji prowadzi do wyobcowania. Skrócenie czasu użytkowania Facebooka czy Instagrama może być przydatnym narzędziem coachingowym i terapeutycznym.

