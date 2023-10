Jesteś orłem w pracy? Rozwiąż szybki test i poznaj odpowiedź

Osobowość to pewien zestaw cech, które charakteryzują człowieka. Determinuje on nasze zachowanie, a także sposób, w jaki postrzegamy świat i odnosimy się do innych ludzi. Decyduje o tym, jak budujemy relacje i wywiązujemy się z powierzonych zadań. Innymi słowy, wpływa na funkcjonowanie człowieka we wszystkich aspektach codziennego życia, także w pracy.

Czy osobowość można zmienić?

Osobowość, co do zasady, to zespół względnie stałych cech. Nie oznacza to jednak, że nie ulegają one zmianie w ciągu całego naszego życia. W miarę upływu czasu i nabywania kolejnych doświadczeń zmienia się, jak pokazują przeprowadzone badania, natężenie poszczególnych cech. U jednych proces ten przebiega szybciej, u innych wolniej. Osobowość do pewnego stopnia kształtować mogą również bodźce docierające do człowieka ze środowiska zewnętrznego, a także sami zainteresowani. Praca nad sobą wymaga jednak czasu i dużego zaangażowania.

Pierwszym krokiem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian jest lepsze poznanie samego siebie. Dzięki temu można łatwiej zidentyfikować te cechy, które należałoby nieco zmodyfikować lub wzmocnić, by osiągnąć zamierzone cele, na przykład dogadać się z szefem czy współpracownikami, zwiększyć efektywność działania czy zyskać awans.

Jak pracować nad sobą?

Masz już ustalone cele? Wiesz, co chcesz osiągnąć, ale brakuje ci pomysłu, jak to zrobić? Pomocne może okazać się spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą. Warto też zwracać większą uwagę na to, co mówi o nas najbliższe otoczenie – rodzina i przyjaciele. Zazwyczaj to oni jako pierwsi zaczynają dostrzegać nasze mniej pozytywne cechy i szkodliwe nawyki. Dobrym rozwiązaniem jest również trenowanie uważności, czyli bycia „tu i teraz”. Nie chodzi o to, by z dnia na dzień przestać snuć plany na przyszłość i żyć chwilą. W tym przypadku głównym celem przywołanych praktyk jest nabycie umiejętności zatrzymania w biegu codziennego życia. Skupienie się na sobie pozwala natomiast na naukę rozpoznawania i nazywania doświadczanych emocji, samokontroli, przystosowywania się do nowych sytuacji czy samouspokajania.

