Posiadanie zwierzęcia domowego dobrze wpływa na zdrowie, ale dotyczy to tej konkretnej grupy osób

Posiadanie zwierzaka domowego może dobrze wpływać zarówno na nasze zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Spacerowanie z psem czy zabawa z kotem zachęca do regularnej aktywności fizycznej. Dodatkowo interakcja ze zwierzęciem może obniżyć poziom kortyzolu (hormonu stresu), ale też zapobiega poczuciu osamotnienia, co z kolei pozytywnie odbija się na naszej kondycji psychicznej. Najnowsze badania dowodzą z kolei, że posiadanie takiego pupila wiąże się z wolniejszym traceniem zdolności poznawczych. Dotyczy to jednak konkretnej grupy osób.

Jak posiadanie zwierzaka domowego wpływa na zdolności poznawcze?

Posiadanie zwierzęcia domowego wiąże się z redukcją uczucia samotności, które jest czynnikiem ryzyka w przypadku demencji i spadku funkcji poznawczych. Z najnowszej analizy wynika, że osoby samotne, które są w wieku co najmniej 50 lat i posiadają w domu zwierzę – wolniej tracą zdolności poznawcze. Badanie wykazało, że dotyczy to pamięci werbalnej, a także mowy.

Badacze z Uniwersytetu im. Sun Jat-sena w Chinach poddali analizie to, jaki wpływ ma posiadanie zwierzęcia domowego na zdolności poznawcze osób starszych. W badaniu wzięło udział 7945 ochotników powyżej 55. roku życia (średnia wieku wynosiła 66 lat). Naukowcy obliczyli tzw. inteligencję werbalną (bazując na pamięci werbalnej i płynności mowy). Okazało się, że posiadanie w domu zwierzaka pozytywnie wpływało na zdolności poznawcze, jednak dotyczyło to jedynie osób samotnych (u pozostałych osób posiadanie pupila nie miało znaczenia).

„W naszym prospektywnym badaniu kohortowym przeprowadzonym wśród osób starszych, mieszkających samotnie, posiadanie zwierzęcia wiązało się z wolniejszym pogarszaniem się pamięci werbalnej, płynności mowy i inteligencji werbalnej. Nie dotyczyło to jednak uczestników żyjących z kimś” – wyjaśniają naukowcy. Publikacja na ten temat ukazała się w piśmie „JAMA Network Open”. Jak podają badacze, nadal nie jest jednak jasne, w jakim stopniu posiadanie zwierzaka domowego łagodzi spadek funkcji poznawczych. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.

Jakie jeszcze są korzyści zdrowotne z posiadania pupila?

Dodatkowo, jeśli jesteśmy właścicielami psa, może się to jeszcze bardziej przekładać na kondycję naszego organizmu. Posiadanie psa korzystnie wpływa na zdrowie, a zyskuje na tym szczególnie serce. Badanie przeprowadzone przez zespół ze Szpitala Uniwersyteckiego im. św. Anny w Brnie dowodzi, że przyczynia się do tego styl życia takich osób. Wynika to z faktu, że poświęcają one więcej czasu na aktywność fizyczną.

„Osoby, które chodzą ze swoim psem na spacer, wpisują się w tzw. umiarkowaną aktywność fizyczną. Dlatego towarzystwo czworonoga to nie tylko mniejszy lęk i stres, lepszy sen, ale również wzmocniona kondycja, odporność i krążenie” – wyjaśniła dr n. med. Marta Fijałkowska, kardiolog Grupy American Heart of Poland, powołując się na badanie przeprowadzone przez zespół ze Szpitala Uniwersyteckiego im. św. Anny w Brnie. Ciekawostką jest również fakt, że spanie z psem w jednym łóżku jest dla nas dobre (a nawet lepsze niż dzielenie łóżka z człowiekiem).

