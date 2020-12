Bujaczek nie wspomaga rozwoju dziecka. Jeśli masz go w domu, nie panikuj

Bujaczek dla dziecka stanowi ważny element wyposażenia pokoju niemowlaka w wielu polskich domach. Jak zaznacza Ewa Kowalczyk, prowadząca na Instagramie profil Mama Fizjoterapeutka, tego rodzaju sprzętów lepiej jednak nie kupować. Jeśli masz już go jednak w domu, nie ma powodu do paniki – wystarczy wprowadzić tylko pewne zmiany w jego użytkowaniu.

Bujaczek dla dziecka: jak działa?

Specjalistka zauważa, że kładzenie niemowlęcia w bujaczku ogranicza swobodę ruchu dziecka, które – leżąc w nim – pracuje tylko niektórymi swoimi mięśniami, ograniczona jest m. in. praca mięśni tułowia. Co więcej, bujaczek może powodować nieprawidłowe nawyki podstawy i ruchu, wśród nich asymetryczne ustawienie miednicy i/bądź obręczy barkowej.

Co więcej, jak zaznacza Mama Fizjoterapeutka, w czasie przebywania w bujaczku ciężar ciała dziecka spoczywa na miednicy, podczas gdy w fizjologicznym rozwoju dziecko leżące na płasko na plecach, unosząc miednicę, przenosi ciężar ciała w kierunku obręczy barkowej.

Bujaczek dla dziecka: co robić, gdy masz go w domu?

Rodzice kupują bujaczki dla dziecka kierowani dobrymi intencjami, nie wiedząc, że mogą mieć one negatywne działanie na rozwój ich pociechy. Ponadto, bujaczek „ratuje życie” niektórym mamom i tatom, gdy ich dziecko uspokaja się wyłącznie, gdy w nim leży.

Jeśli masz więc bujaczek dla dziecka w domu, ogranicz czas, który twoja pociecha w nim spędza do około 30 minut dziennie. Zadbaj też o to, by dziecko miało w ciągu dnia zapewnioną możliwość poruszania się po płaskim podłożu, np. na macie.

Pomoże także rozkładanie sprzętu na płaskim podłożu. Sam bujaczek też powinien być rozłożony maksymalnie na płasko, by ułatwić dziecku zachowanie symetrii. Wybierając bujaczek dla dziecka, zwróć uwagę na regulację oparcia.

