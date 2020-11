Fizjoterapeutka: W dbaniu o zachowanie prawidłowej postawy najważniejsza jest miednica

Gosia Włodarczyk to fizjoterapeutka, która prowadzi na Instagramie profil Pani Fizjotrener. W swoim najnowszym poście napisała, jak dbać o właściwą postawę. Najważniejsze w tej kwestii jest neutralne ułożenie miednicy.

Jak zachować prawidłową postawę? Ustaw właściwie miednicę

Ekspertka radzi, by wyobrazić sobie miednicę jako miskę pełną wody. Gdy mamy ją ustawioną w tyłopochyleniu, ta teoretyczna woda może się wylać, podobnie w przypadku przodopochylenia. Trzeba więc neutralnie ustawić miednicę, aby tą wyobrażoną wodę utrzymać w naczyniu. Dokładnie ilustruje to rysunek zamieszczony we wpisie Gosi Włodarczyk, który zamieszczamy poniżej.

Właściwe ustawienie miednicy powinno się zachować i podczas stania, i siedzenia, i chodzenia. Dzięki temu dno miednicy zyska odpowiednie odciążenie i najlepsze warunki do pracy, np. wtedy, gdy ktoś kaszle. Prawidłowa postawa daje również to, że właściwie zaczynają pracować mięśnie brzucha, przeciwdziała ona także bólom kręgosłupa, wspiera prawidłową koordynacją pracy miednicy i przepony. Ustawiając neutralnie miednicę zyskuje się również odpowiednie ułożenie narządów jamy brzusznej i samej miednicy. Gdy tylko w inny sposób ułożymy miednicę, zmieni się i ustawienie wspomnianych narządów, a to z kolei prowadzi do obciążenia dna miednicy.

