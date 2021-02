Plamienie implantacyjne: skąpe krwawienie pierwszym objawem ciąży?

Plamienie implantacyjne pojawia się w terminie spodziewanej miesiączki. Różni się od niej tym, że jest dużo mniej obfite – czasem to może być tylko kilka kropli krwi. Jeśli staraliście się o dziecko to gratulacje – najprawdopodobniej właśnie zaszłaś w ciążę.

Czym jest plamienie implantacyjne?

Plamienie implantacyjne, zwane inaczej krwawieniem implantacyjnym, występuje u około 30 procent kobiet. Uznawane jest za jeden z bardzo wczesnych objawów ciąży. Występuje w terminie spodziewanej miesiączki, ale jest od niej dużo mniej obfite.

Jego pojawienie się oznacza, że w organizmie doszło do zapłodnienia, a więc połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Krwawienie wywołuje zarodek, zagnieżdżający się w macicy, który może uszkodzić jedno z delikatnych naczyń krwionośnych.

Kiedy występuje krwawienie implantacyjne?

Przyjmując, że kobieta ma regularne 28-dniowe cykle, do owulacji dochodzi między 12. a 16. dniem cyklu. W tym czasie, w okresie 2 dni przed owulacją i 3 dni po owulacji, może nastąpić zapłodnienie. Przyjmuje się, że kobieta jest płodna tylko w ciągu tych 5 dni w okresie okołoowulacyjnym (stąd nazwa „dni płodne”).

Następnie przez 7-10 dni komórka jajowa wędruje jajowodem w kierunku macicy. Do zagnieżdżenia w ściance macicy dochodzi najczęściej pomiędzy 7-10 dniem – właśnie wtedy występuje plamienie implantacyjne. Implantacja zarodka w macicy jest zwieńczeniem procesu zapłodnienia. Najczęściej w tym właśnie czasie kobieta powinna oczekiwać kolejnej miesiączki.

Ile trwa plamienie implantacyjne?

Plamienie implantacyjne może wystąpić jednorazowo, a może również trwać kilka dni. Czasem kobieta na wkładce higienicznej może zauważyć kilka kropli krwi, pochodzącej z uszkodzonej ścianki naczynia krwionośnego. Może też przez 2-3 dni obserwować brązowe plamienie – ten objaw również będzie oznaczał plamienie implantacyjne.

Jak wygląda plamienie implantacyjne?

Plamienie implantacyjne może mieć różny kolor: od bladoróżowego, po brązowy. Czasem wygląda jak śluz delikatnie podbarwiony krwią, innym razem jak krew (ale bez skrzepów), a czasem ma mocno brązowy kolor (jeśli u kobiety występuje niedobór progesteronu).

Krwawienie implantacyjne a okres

Plamienie implantacyjne nie jest miesiączką, ale może zostać mylnie uznane za okres. Zwłaszcza u kobiet, które mają krótkie i skąpe miesiączki – w takiej sytuacji nietrudno się pomylić. Jeśli jednak para stara się o dziecko, warto sprawdzić ten objaw, poczekać kilka dni i wykonać test ciążowy. Powinien on już pokazać dwie kreski (jedna z nich może być bledsza).

Jeśli test jest negatywny, a kobieta czuje, że w organizmie coś się dzieje, warto odczekać kilka dni i go powtórzyć. Można również udać się do przychodni i wykonać badanie beta hCG. Hormon ten pojawia się w organizmie w czasie ciąży. Jeśli badanie krwi pokaże podwyższony wynik beta hCG, oznacza to ciążę.

Czy plamienie implantacyjne boli?

Krwawieniu implantacyjnemu może towarzyszyć ból, przypominający ten miesiączkowy. Właśnie dlatego dość łatwo można plamienie implantacyjne pomylić z miesiączką. Najczęściej jest on jednak lżejszy i przypomina lekkie kłucie w jajnikach.

Plamienie implantacyjne a seks

W okresie występowania krwawienia implantacyjnego lepiej zachować wstrzemięźliwość seksualną. Warto w tym okresie obserwować swój organizm. Jeśli krwawienie ustąpi, należy zrobić test ciążowy/badanie beta hCG i zapisać się na wizytę do ginekologa. Jeśli trwa kilka dni, a krwawienie nie mija, warto od razu skonsultować się z lekarzem.

