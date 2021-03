Oznaki porodu: jak rozpoznać pierwsze objawy porodu?

Oznaki porodu nie zawsze są łatwe do rozpoznania. Istnieje jednak kilka stałych objawów, które pojawiają się u każdej rodzącej i zwiastują rychły poród.

Wczesne oznaki porodu

Niektóre oznaki porodu mogą pojawić się u kobiety już kilka tygodni przed wyznaczonym terminem porodu. To wyraźny sygnał, że organizm zaczął przygotowywać się do wielkiego wysiłku, jakim jest dla niego poród.

Wicie gniazda jako oznaka porodu

Gdy ciąża dobiega końca, u kobiet włącza się tzw. syndrom wicia gniazda. Po trudnych miesiącach, w których ciąża dała im się we znaki, nagle dostają energii do działania: chcą przemeblowywać mieszkanie, remontować pokoik dziecięcy, gotują „na zapas” i robią dalekosiężne plany. To zachowanie zwiastuje, że... wkrótce na świecie pojawi się dziecko.

Czytaj też:

Dlaczego poród boli? Odpowiadają położne

Niepokój jako objaw zbliżającego się porodu

Do bardzo wczesnych oznak porodu zaliczany jest również niepokój, jaki odczuwają mamy. Wiedzą, że wkrótce ich życie się nie zmieni i choć chcą bardzo zobaczyć już swojego maluszka, to boją się tej zmiany. Jest to całkowicie naturalne.

Lęk przed porodem

Podobnie jak strach przed porodem, który właśnie wtedy zaczyna się objawiać. Poród owiany jest złą sławą i opisywany jest jako skrajnie trudne doświadczenie. Ale to nie jest prawda: bardzo dużo zależy od nastawienia psychicznego kobiety.

Jeśli postanowi podejść do tego zadaniowo, skupić się na tym, co może zrobić, aby ułatwić dziecku przyjście na świat i wykonywać polecenia położnej, poród okazuje się zupełnie nietraumatyczny. Może stać się najpiękniejszym wydarzeniem w życiu, bo przecież na jego końcu czeka nas dziecko, nasze upragnione, wyczekiwane maleństwo, które tyle miesięcy nosiłyśmy pod sercem.

Obniżenie brzucha przed porodem

Pod koniec ciąży brzuch wyraźnie wizualnie się obniża. Dzieje się tak, ponieważ dziecko przygotowuje się do narodzin i ustawia się główką w stronę kanału rodnego. Dno macicy ulega obniżeniu o kilka centymetrów, dzięki czemu kobiecie łatwiej jest oddychać. Znika ucisk na przeponę, a także problemy z trawieniem czy zgaga.

Czytaj też:

Lista przypraw, które mogą pomóc przy popularnych problemach zdrowotnych

Nietrzymanie moczu oznaką porodu

Gdy przed porodem brzuch się obniża, pojawiają się problemy z nietrzymaniem moczu. Dzieje się tak zwłaszcza u wieloródek, które mają już rozciągnięte mięśnie dna macicy. Za pojawienie się tego krępującego problemu odpowiada dziecko, które nisko ustawione naciska na pęcherz. Nacisk ten ma jednak swoje uzasadnienie: dziecko w ten sposób rozszerza spojenie łonowe, przygotowując drogi rodne do porodu.

Odejście czopa śluzowego

Pod koniec ciąży odchodzi czop śluzowy, zwarta wydzielina, która zamykała kanał rodny, chroniąc dziecko przed infekcjami i bakteriami. Odejście czopa może nastąpić kilka dni przed porodem (wtedy najczęściej jest on podbarwiony krwią), ale może i kilka tygodni przed porodem (wtedy śluz jest bezbarwny). Po odejściu czopa trzeba obserwować swój organizm i wypatrywać oznak porodu.

Skurcze macicy oznaką porodu

Pod koniec ciąży pojawiają się skurcze macicy. Na początku mają one charakter nieregularny i są tzw. skurczami przepowiadającymi (skurczami Braxtona-Hicksa). Przygotowują one macicę do porodu. Mogą pojawiać się również jako skutek zbyt dużego wysiłku fizycznego, odwodnienia albo... pobudzenia maluszka.

Od skurczy porodowych odróżnia je przede wszystkim częstotliwość. Skurcze przepowiadające pojawiają się rzadko, co kilkanaście, czasem kilkadziesiąt minut i mijają samoistnie. Aby je złagodzić, wystarczy wziąć prysznic albo odpocząć.

Skurcze porodowe różnią się od nich tym, że nie mijają. Występują też regularnie i z upływem czasu zwiększają swoją częstotliwość. Są silne i rozlewają się po całym brzuchu. Ból promieniuje aż do odcinka krzyżowego.

Wymioty przed porodem

Gdy poród się rozpoczyna, do wymienionych wyżej objawów dochodzą nowe. Organizm zaczyna się oczyszczać, mogą więc pojawić się wymioty i biegunka. Zazwyczaj dzieje się to na kilka dni przed porodem i jest oznaką, że poród jest bardzo blisko.

Odejście wód płodowych

Wyraźnym sygnałem początku porodu jest odejście wód płodowych. Jeżeli to nastąpi, kobieta powinna spakować teczkę z kartą ciąży i wynikami badań, wziąć torbę i udać się do szpitala.

Nie zawsze jednak pęcherz płodowy pęka samoistnie. U niektórych kobiet mogą pojawić się regularne i częste skurcze macicy, a wody nie odejdą. W takiej sytuacji na porodówce położna może zaproponować przebicie pęcherza płodowego. To przyspiesza poród. Po odejściu wód płodowych pojawienie się dziecka na świecie najczęściej jest kwestią kilku godzin.

Czytaj też:

Gdy największym marzeniem jest... dziecko – o uczuciu bezsilności, o którym trzeba mówić głośno