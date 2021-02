Czop śluzowy: jak wygląda i czy oznacza początek porodu?

Czop śluzowy budzi wiele emocji wśród kobiet w ciąży. Jego odejście uznawane jest za jeden z pierwszych objawów porodu, dlatego wiele mam wyczekuje go z niecierpliwością. Jak rozpoznać odejście czopa śluzowego i co trzeba o nim wiedzieć?

Co to jest czop śluzowy?

Czop śluzowy to gęsty i lepki śluz, który przez całą ciążę zatyka ujście szyjki macicy, chroniąc rozwijający się płód przed bakteriami i drobnoustrojami. To taki korek, który zamyka szyjkę macicy, tworząc w niej optymalne warunki do rozwoju małego człowieka i chroniąc go przed infekcjami.

Za jego powstanie odpowiada wysokie stężenie progesteronu. Tuż przed rozwiązaniem zaczyna ono spadać, a szyjka macicy skraca się, przygotowując się do porodu. To właśnie wtedy czop śluzowy odpada, zwiastując zbliżające się narodziny dziecka. Co ciekawe, niemal połowa kobiet nie dostrzega odejścia czopa śluzowego.

Jak wygląda czop śluzowy?

Czop śluzowy jest bezwonny, najczęściej ma kolor przezroczysty, czasem kremowy. Niekiedy może być również podbarwiony krwią lub mieć kolor brązowawy – oznacza to, że szyjka macicy zaczęła się skracać, a poród rozpocznie się w ciągu najbliższych 72 godzin.

Kobieta oczekuje odejścia czopa z niepokojem, ale warto pamiętać, że nie każde pasemko śluzu musi go oznaczać. Kiedy czop odejdzie, kobieta rozpozna go natychmiast – to zwarta kulka gęstego śluzu, nie da się jej pomylić z niczym innym. Niekiedy jednak czop odchodzi fragmentami – wtedy przez kilka dni na wkładce higienicznej mogą pojawiać się fragmenty czopa.

Czop śluzowy a poród

Odejście czopa śluzowego najczęściej następuje w okolicy terminu porodu. Gdy dzieje się to po 36. tygodniu ciąży, a kobieta nie odczuwa żadnych dolegliwości ani skurczy macicy, nie powinna się tym niepokoić.

Odejście czopa nie zawsze oznacza, że poród nastąpi od razu. Szczególnie u pierworódek nie dzieje się to natychmiast, dlatego warto zachować spokój. Należy obserwować swoje ciało, jeszcze raz przejrzeć torbę do szpitala i upewnić się, czy jesteśmy przygotowane do porodu. I cieszyć się, że już wkrótce zobaczymy swoje maleństwo!

Natomiast jeśli odejściu czopa śluzowego towarzyszy obfite krwawienie, wtedy należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę. Może to oznaczać odklejanie się łożyska, co stanowi zagrożenie dla życia dziecka.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Jeśli odejście czopa śluzowego nastąpiło w szczególnych warunkach, trzeba pilnie zgłosić się do lekarza:

gdy w poprzedniej ciąży nastąpił przedwczesny poród

gdy występuje mocne krwawienie

gdy rozpoczęły się skurcze macicy

gdy czop odpadł przed 36. tygodniem ciąży

Wodnisty czop śluzowy

Jeśli na wkładce pojawia się bardzo dużo bezwonnej wydzieliny (albo o rybim zapachu) o konsystencji wodnej, wtedy również trzeba skonsultować się z ginekologiem. Taka wydzielina nie jest czopem śluzowym, ale może być wyciekającymi wodami płodowymi.

Rozszczelnienie pęcherza płodowego to bardzo poważna sprawa, która najczęściej jest przesłanką do szybkiego rozwiązania ciąży i indukowania porodu. Jeśli pęcherz nie zachowuje szczelności, dziecko staje się narażone na infekcje. Z tego powodu nie wolno bagatelizować takich objawów i należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza prowadzącego ciążę.

