Wymioty u dziecka: co podać dziecku na wymioty?

Wymioty u dziecka mogą być spowodowane infekcją wirusową, bakteryjną, zatruciem pokarmowym, refluksem żołądkowo-przełykowym, a nawet alergią. Niezależnie od tego, co jest ich przyczyną, zawsze budzą niepokój rodziców i strach, że dziecko się odwodni lub zakrztusi w czasie snu. Jak sobie radzić z wymiotami?

Przyczyny wymiotów u dzieci

Najczęściej u dzieci do 4. roku życia wymioty są spowodowane refluksem żołądkowo-przełykowym (cierpi na niego co drugie niemowlę) albo rotawirusem. Przy tzw. grypie żołądkowej albo jelitówce dziecko ma również gorączkę, bóle mięśniowe, biegunkę. Objawy grypopodobne zwykle mijają po kilku dniach, ale bardzo wyczerpują organizm. Trzeba go później mocno nawadniać i powoli odżywiać, stosując lekkostrawną dietę.

Za nudności i zwracanie treści żołądkowej odpowiadają również:

infekcje – do wymiotów może doprowadzić zatkany nos, kaszel występujący przy zapaleniu oskrzeli czy płuc. Wymioty mogą pojawić się również przy zapaleniu ucha

zatrucia pokarmowe – dziecku może zaszkodzić jakiś składnik, być może niedokładnie coś pogryzło albo... zjadło za dużo słodyczy

zapalenie wyrostka robaczkowego

zapalenie otrzewnej

choroba lokomocyjna

przekarmienie

Chlustające wymioty u dziecka

U niemowląt często występują tzw. „chlustające wymioty”. Jest to efekt refluksu, na skutek którego cofa się treść żołądkowa z żołądka do przełyku. Problem ten występuje u niemal połowy niemowląt i z reguły mija samoistnie po 6. miesiącu życia.

Jeśli dziecko ulewa pokarm, krztusi się, wybudza z drzemek, kaszle, warto udać się z nim do lekarza. Pediatra oceni, czy problem spowodowany jest fizjologią czy też ma podłoże anatomiczne (np. jakiejś wady).

Może zapisać leki, które zapobiegną kwaśnemu odczynowi PH w żołądku, zalecić mleko modyfikowane AR, które zapobiegnie cofaniu się pokarmu albo podpowie, jakie techniki karmienia piersią stosować, by dziecko nie ulewało.

Wymioty a odwodnienie u dziecka

Wymioty bardzo szybko mogą doprowadzić do odwodnienia organizmu. Z tego powodu trzeba dziecku podawać małymi porcjami wodę, by nie doprowadzić go do stanu, w którym będzie potrzebowało kroplówki.

Nie jest to łatwe, ponieważ zniechęcone i przestraszone wymiotami dziecko może odmawiać picia. Warto wtedy rozcieńczyć mu lekko wodę z sokiem albo dodać do niej imbiru, który pomoże dodatkowo zwalczyć nudności. Nie zaleca się podawania napojów gazowanych, które dodatkowo obciążają żołądek.

Jeśli dziecko często wymiotuje, konieczne jest podanie mu elektrolitów. Saszetki dostępne w aptekach mają różne smaki, maluchy powinny więc chętnie je wypić.

Na co zwrócić uwagę?

Jeśli dziecko jest apatyczne, cały czas śpi albo marudzi, ma suche wargi i język, trzeba sprawdzić, czy nie jest odwodnione. Taki maluch może też rzadko sikać, a jeśli już to zrobi, to jego mocz ma ciemny kolor.

Aby zobaczyć, czy dziecko nie potrzebuje elektrolitów, przeprowadzamy prosty test. Chwytamy w dwa palce skórę na ręku dziecka i sprawdzamy, jak szybko wróci do swojej postaci. Jeśli trwa to za długo, oznacza to, ze skóra utraciła elastyczność, dziecko jest odwodnione i trzeba udać się z nim na izbę przyjęć do szpitala, by otrzymało kroplówkę.

Domowe sposoby na wymioty

Istnieją skuteczne sposoby na wymioty, które przyniosą ulgę dziecku w tym trudnym momencie. Należą do nich:

podawanie wody z imbirem, który zwalcza nudności

podawanie płynów nawadniających albo elektrolitów

podawanie probiotyku

niezmuszanie dziecka do jedzenia

Gdy wymioty ustaną, można podać dziecku lekkostrawny kleik ryżowy, który nie podrażni żołądka albo tzw. „marchwiankę” – gotowaną marchewkę z ryżem. Jeśli wymiotom towarzyszy biegunka, warto podać węgiel aktywny.

Kiedy udać się z dzieckiem do lekarza?

W sytuacjach skrajnych, gdy dziecko mocno wymiotuje, trzeba wybrać się z nim do lekarza albo na izbę przyjęć. Dotyczy to dzieci, które:

odmawiają przyjmowania płynów

są odwodnione

wymiotują krwią

oprócz wymiotów mają krwistą biegunkę

cierpią na silny ból brzucha

Lekarz wykona konieczne badania i sprawdzi, jakie podłoże mają wymioty. Jeśli okaże się, że dziecko cierpi na zapalenie wyrostka robaczkowego, dostanie antybiotyki lub zostanie poddane operacji.

