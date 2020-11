Czy biegunka jest objawem zakażenia koronawirusem?

Biegunka znajduje się wśród objawów koronawirusa. Nie występuje tak często jak kaszel covidowy, gorączka, utrata węchu i smaku czy bóle mięśni jednak u części chorych na COVID-19 może się pojawić.

Biegunka a COVID-19: jak często występuje?

Naukowcy sprawdzili, jak często biegunka występuje u osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Według jednego z badań opublikowanych w „American Journal of Gastroenterology”, około 20 procent wszystkich zakażonych zmaga się z rozwolnieniem. Wśród 206 pacjentów z łagodnym przebiegiem COVID-19 u 48 występowały problemy trawienne. Co więcej, relatywnie często – w 19 procentach przypadków – biegunka pojawiała się jako pierwszy symptom zakażenia.

Chorzy, poza biegunką, doświadczają również innych objawów ze strony układu pokarmowego. Około 50 procent zmaga się z utratą apetytu (warto jednak zmusić się do zjedzenia choć lekkich i niewielkich objętościowo potraw, ponieważ jedzenie daje energię do walki z chorobą), pojawiają się także wymioty. Te ostatnie jednak występują znacznie częściej u dzieci niż u dorosłych. Według jednego z badań, przeprowadzonego przez naukowców z Pekinu, bardzo mało – od 2 do 6 procent chorych – doświadcza w czasie COVID-19 bólów brzucha, a od 4 do 14 procent – krwawienia z przewodu pokarmowego.

Biegunka a COVID-19: dlaczego występuje?

Dlaczego u chorych na COVID-19 pojawia się biegunka, skoro to choroba najczęściej dająca objawy ze strony układu oddechowego? Jak w przypadku wielu zagadnień związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, na razie tego nie wiadomo. Jedno z badań sugeruje, że wirus powodujący COVID-19 może przedostać się do układu pokarmowego poprzez receptory powierzchniowe komórki enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2). Receptory tego enzymu występują 100 razy częściej w układzie pokarmowym niż w układzie oddechowym.

Biegunka a COVID-19: współwystępowanie z IBD

Osoby z niektórymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, jak np. nieswoiste zapalenie jelit (IBD) są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju niektórych infekcji wirusowych. Jednak badania, jak do tej pory, nie wykazały, że wśród tych infekcji znajduje się również COVID-19. Jednak specjaliści zajmujący się IBD w Mediolanie podkreślają, że osoby zmagające się z tą grupą chorób, podobnie zresztą jak wszystkie inne, muszą pamiętać o zachowywaniu dystansu od innych, myciu i dezynfekcji rąk, a także noszeniu maseczki. To bardzo ważne, ponieważ niektóre leki stosowane w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit osłabiają układ odpornościowy. Jeśli więc otrzymałeś lub otrzymałaś pozytywny wynik testu na COVID-19, skonsultuj ze swoim lekarzem, czy należy obniżyć dawkę stosowanego leku bądź czasowo zaprzestać jego przyjmowania.

Biegunka a COVID-19: kiedy udać się do lekarza?

Symptomy żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, ale również wymioty, utrata apetytu mogą mieć wiele innych przyczyn niż COVID-19. Możesz więc leczyć je w domu, dbając o właściwe nawodnienie organizmu, odpoczywając i unikając jedzenie pokarmów, po których objawy są jeszcze intensywniejsze.

Jeśli jednak biegunce towarzyszą inne objawy COVID: kaszel, gorączka powyżej 38℃, utrata węchu lub słuchu oraz duszności, możesz poprosić lekarza o skierowanie na test na koronawirusa. Uzyskasz je nawet za pośrednictwem teleporady.

Bardzo poważnymi objawami koronawirusa, towarzyszącymi biegunce i wymagającymi natychmiastowej pomocy medycznej są: sine usta, uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz poczucie dezorientacji, trudności z wstaniem z własnego łóżka.

