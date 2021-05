Mdłości w ciąży: 5 skutecznych sposobów na nudności i wymioty

Mdłości w ciąży potrafią skutecznie uprzykrzyć życie młodym mamom. Najczęściej zaczynają się już po zapłodnieniu, w pierwszych tygodniach ciąży, często stanowiąc jeden z jej pierwszych objawów. Nasilają się, gdy stężenie hormonu beta hCG zaczyna mocno wzrastać w organizmie, a słabną, gdy stężenie to maleje. Kiedy to następuje?

Przyczyny nudności w ciąży

Mdłości i nudności wynikają częściowo z rosnącego poziomu gonadotropiny kosmówkowej. Burza hormonalna, która toczy się w organizmie mamy, daje o sobie znać za pomocą nudności. Ale tak naprawdę nie wiadomo do końca, co jest ich przyczyną.

Niektórzy zwracają uwagę, że mogą nią być... emocje. Nie wszystkie kobiety są gotowe na ciążę, czasem ta wieść jest dla nich zaskoczeniem. Lęk i strach przed nową sytuacją mogą powodować wyżej opisane dolegliwości.

Czytaj też:

Spodziewasz się dziecka? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o zatruciach pokarmowych w ciąży

Ile trwają mdłości?

Nudności w ciąży pojawiają się już na samym początku, najczęściej około 4. tygodnia ciąży, w terminie spodziewanej miesiączki. Nasilają się wraz z rozwojem ciąży, by osiągnąć apogeum pomiędzy 10. a 12. tygodniem, gdy stężenie beta hCG jest najwyższe. Po zakończeniu I trymestru mdłości maleją, a często zupełnie mijają.

Niektóre mamy cierpią na nie jednak aż do połowy ciąży, a inne – jeszcze dłużej. Wskazuje się na związek pomiędzy nasileniem nudności a płcią dziecka. Mamy, które pod sercem noszą dziewczynki, częściej cierpią na mdłości i wymioty.

Sposoby na mdłości

Nie ma jednego, skutecznego leku na mdłości i wymioty, ale jest kilka sposobów na to, by złagodzić nieprzyjemne dolegliwości. Należą do nich:

picie naparów z imbirem

zajadanie migdałów

częste picie wody

zjadanie śniadania jeszcze w łóżku

stosowanie przekąsek

Czytaj też:

Krzywa cukrowa: co to za badanie? Wskazania i przebieg badania

Imbir na nudności

Korzeń imbiru ma działanie łagodzące mdłości i zapobiegające wymiotom. W aptekach kupimy tabletki do ssania, które mogą pomóc złagodzić uciążliwe nudności. W ciąży lepiej jest jednak samodzielnie przygotowywać sobie napar z imbiru, który poprawi nasze samopoczucie.

Aby go zrobić, wystarczy korzeń imbiru pokroić na kawałki, zalać go wrzątkiem. Odczekać aż napar wystygnie, dodać do niego cytryny i miodu. Taki napój nie tylko zwalczy mdłości, ale także nawodni organizm oraz wzmocni odporność przyszłej mamy.

Migdały na mdłości

Migdały pomagają zwalczyć nudności oraz dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych, m.in. witamin z grupy B czy kwasu foliowego. Warto podjadać je między posiłkami, by zwalczyć złe samopoczucie albo sięgnąć po nie jeszcze przed wstaniem z łóżka.

Czytaj też:

Progesteron: hormon, który odpowiada za utrzymanie ciąży

Częste picie wody

Właściwe nawodnienie jest ważne w każdym wieku, ale w czasie ciąży pełni szczególną rolę. Młoda mama powinna pić przynajmniej 2,5 litra wody dziennie, by zapewnić dziecku prawidłowy rozwój. Zapotrzebowanie na wodę wzrasta wraz z rozwojem ciąży, a każde odwodnienie szybko daje o sobie znać w postaci migren, uczucia ciężkości nóg, gorszego samopoczucia lub słabszych ruchów płodu.

Częste picie niewielkich ilości wody pomaga również zwalczyć nudności. Warto o tym pamiętać i postawić sobie przy łóżku dzbanek lub butelkę z wodą. W ten sposób łatwiej będzie wyrobić w sobie nawyk sięgania po wodę przed pójściem spać, w nocy i po przebudzeniu.

Jedzenie w łóżku

Ciąża cieszy się szczególnymi prawami, dlatego w tym czasie można trochę zmienić nawyki żywieniowe. Wielu mamom pomaga przekąszenie czegoś jeszcze przed wstaniem z łóżka. Suchary, migdały, pieczywo pomagają złagodzić dolegliwości żołądkowe. Warto po zjedzeniu niewielkiej porcji wypić dużo wody i odpocząć przez kilkanaście minut. W tym czasie samopoczucie powinno się poprawić.

Częste przekąski

Mdłości eliminują również częste przekąski. Sięganie po suszone owoce, bakalie, migdały, orzechy, pomaga niwelować uczucie głodu i pozbyć się uciążliwych dolegliwości ciążowych. Niektórym mamom pomagają... lizaki lub cukierki. Nie poleca się ich jednak przez dłuższy czas ze względu na negatywny wpływ na szkliwo zębów, które w ciąży i tak jest osłabione.

Powyższe sposoby pomagają łagodzić złe samopoczucie w pierwszych tygodniach ciąży i przetrwać ten trudny czas. Warto spróbować wcielić je w życie, by ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie.

Czytaj też:

Ból piersi: przyczyny, rodzaje, leczenie