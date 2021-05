Na co zwrócić uwagę przy wyborze smoczka dla niemowlaka?

Smoczek dla niemowlaka to temat, który budzi kontrowersje. Ceniony za to, że pozwala wyciszyć i uspokoić dziecko, przez położne wskazywany jest jako główny winowajca problemów z karmieniem piersią. Gdzie leży prawda i czy smoczek można podawać niemowlęciu?

Od kiedy smoczek dla niemowlaka?

Niektóre mamy zabierają ze sobą smoczek już na porodówkę. Warto jednak wstrzymać się z podaniem go dziecku, bo po porodzie potrzebuje ono jedynie piersi mamy do zaspokojenia głodu, wyciszenia się i zaśnięcia.

Położne wskazują, ze najbezpieczniej jest nie podawać noworodkowi smoczka przez pierwsze cztery tygodnie życia. Ma to ogromne znaczenie dla laktacji, która dopiero się stabilizuje. Dziecko musi wykonać ogromną pracę, by nauczyć się prawidłowo ssać pierś, a smoczek może mu w tym przeszkodzić.

Wady smoczka

Jeśli zbyt szybko podamy go maluchowi, może spowodować to trudności z karmieniem piersią i gorszym przybieraniem na wadze. Dziecko będzie płycej chwytało pierś, nie otoczy ustami całej brodawki, co może wywołać problemy laktacyjne.

Nieodpowiednie przystawienia dziecka do piersi skutkuje nieopróżnianiem jej z pokarmu. Bardzo szybko przyczynia się to do powstawania zastojów, zatorów mlecznych, a nawet do zapalenia piersi.

Smoczek może również powodować wady zgryzu, a zbyt rzadko wymieniany być siedliskiem bakterii i drobnoustrojów. Wskazuje się też na jego związek z powstawaniem pleśniawek.

Zalety smoczka

Podstawowa zaleta smoczka polega na tym, że zaspokaja on naturalny odruch ssania u dziecka. Działa wyciszająco, ułatwia zasypianie i pielęgnację niemowlęcia rodzicom. To dobry uspokajacz na spacerze albo wtedy, gdy mama potrzebuje zrobić coś w domu, a dziecko ciągle chce ssać.

Pomaga też wyciszyć emocje, gdy niemowlę zmaga się z nadmiarem bodźców, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa w nowej sytuacji (np. w czasie wizyty w obcym miejscu).

Rodzaje smoczków

Na rynku znajdziemy wiele rodzajów smoczków dla niemowląt. Warto wiedzieć, czym się od siebie różnią, by wybrać ten najbardziej właściwy dla naszego dziecka.

smoczki dynamiczne – są to smoczki, które naśladują naturalny odruch ssania i nie zaburzają karmienia piersią



smoczki ortodontyczne – powszechnie uważa się, ze te smoczki nie powodują powstawania wad zgryzu. Są jednak trudniejsze w obsłudze dla dziecka

smoczki uspokajające – pomagają się wyciszyć

smoczki antykolkowe – pomagają nie nabierać dużej ilości pęcherzyków powietrza, dzięki czemu nie przyczyniają się do powstawania gazów i kolek

smoczki płaskie – wyglądają, jakby były spłaszczone. Dzięki temu dziecku łatwiej jest chwycić i nie czuje różnicy, którą stroną wkłada smoczek do buzi

smoczki okrągłe – mają okrągły kształt

Jak wybrać smoczek?

Decydując się na zakup smoczka, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na jego kształt, ale również na:

rozmiar – w sklepach znajdziemy smoczki dla noworodków (0-2 miesiące), niemowląt (0-3 miesiące, 3-6 miesięcy i 6-18 miesięcy)

odpowietrzenie – wokół smoczka powinny znajdować się otwory umożliwiające odpowietrzenie

bezpieczne tworzywo – smoczek nie może zawierać BPA, a smoczek dla wcześniaków nie powinien być także wykonany z lateksu

Smoczek lateksowy a silikonowy

Smoczek lateksowy to najczęściej smoczek anatomiczny (czyli ortodontyczny). Ma on lekko brązowy kolor i jest bardziej plastyczny niż smoczek silikonowy. Szybciej się jednak zużywa, dlatego trzeba go częściej wymieniać.

Smoczek silikonowy jest przezroczysty, nie odkształca się pod wpływem ssania i częstego wyparzania. Nie zużywa się tak szybko jak smoczek lateksowy, a dzięki temu, że jest twardszy nie wpływa negatywnie na rozwój mowy u dzieci.

Kupując niemowlęciu smoczek, warto zwrócić uwagę na powyżej wymienione czynniki. Dzięki temu nie zaburzymy odruchu ssania u dziecka i nie spowodujemy mniejszego przybierania na wadze. Jeśli pomimo tego zauważymy, że dziecko odstawia się od piersi, gorzej je albo słabiej przybiera, powinniśmy zrezygnować z podawania smoczka.

