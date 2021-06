Opuchnięte nogi w ciąży: jak temu zapobiegać?

Opuchnięte kostki, nabrzmiałe łydki, uczucie ciężkości nóg i napiętej skóry to problemy, z którymi zmaga się większość ciężarnych pod koniec ciąży. Wiele mam nie jest w stanie włożyć nawet rozmiar większych butów i niezależnie od tego, czy rodzą na wiosnę, czy jesienią lub zimą, mogą chodzić jedynie w szerokich klapkach. Ale to nie jedyny problem – obrzęki mogą zwyczajnie utrudnić codzienne poruszanie się i sprawiać ból.

Przyczyny opuchniętych nóg

Obrzęki i opuchlizna w ciąży wynikają z większej ilości płynów ustrojowych. Organizm transportuje nawet 2,5 litra krwi, co skutkuje nadmiernym obciążeniem naczyń krwionośnych. Nie zawsze sobie z tym radzą, czasem nieprawidłowo się rozszerzają, co objawia się nie tylko obrzękami, ale również powstawaniem żylaków.

W III trymestrze ciąży, najczęściej wtedy, gdy jest już blisko do terminu porodu, w organizmie mamy zaczyna zatrzymywać się woda. Ma to przygotować ciało do utraty krwi w czasie porodu. Aby się przed tym zabezpieczyć, w tkankach gromadzona jest woda, która może skutkować pojawieniem się obrzęków.

Objawy obrzęków

Kiedy mamy do czynienia z opuchlizną?

nogi stają się ciężkie i zmęczone, jakby ciężarna przeszła wiele kilometrów

wokół kostek pojawia się opuchlizna

łydki stają się nabrzmiałe

skóra robi się napięta i twarda

Jak sobie radzić z opuchlizną?

Nie da się całkiem wyeliminować obrzęków. Dopiero po porodzie opuchlizna znika, gdy nerki przefiltrują nadmiar wody z organizmu. Można jednak minimalizować obrzęki i stosować domowe sposoby, które poprawią samopoczucie mamy.

Odpoczywaj z nogami w górze – to stara metoda, ale skuteczna, która ułatwia krążenie krwi. Dzięki uniesieniu nóg do góry (np. położeniu ich na poduszce), krew łatwiej wraca do serca, przez co jest mniejsze ryzyko powstania obrzęków

Pij dużo wody – błędem jest myślenie, że skoro organizm zatrzymuje wodę, to trzeba ograniczyć jej spożywanie. Duża ilość wody pozwala lepiej filtrować płyny i oczyszcza organizmie

Stosuj chłodne okłady – na ciężkie i zmęczone nogi pomogą chłodne kompresy, np. ze zwilżonych w zimnej wodzie pieluszek tetrowych

Sięgnij po ziołowe maści – w aptekach znajdziemy maści i żele, które mają działanie chłodzące. Pozwalają one poprawić krążenie i przynoszą ulgę napiętej skórze

Ruszaj się! – aktywność fizyczna znacznie zmniejsza ryzyko powstawania opuchlizny

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Jeśli mimo stosowania wymienionych sposobów obrzęki nie mijają, konieczne jest zgłoszenie się do lekarza. Trzeba to zrobić również wtedy, gdy opuchlizna pojawia się na twarzy. Może to oznaczać zatrucie ciążowe.

Obrzęki a zatrucie ciążowe

Opuchlizna może pojawić się również w przebiegu gestozy, zatrucia ciążowego. Zwykle pojawia się na wczesnym etapie gestozy, w II trymestrze ciąży. Towarzyszy jej również wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 140/90 mm/HG) oraz białkomocz.

Niesie to ryzyko dla matki i grozi wystąpieniem stanu przedrzucawkowego, dlatego wymaga kontroli lekarskiej, a nierzadko hospitalizacji. W przypadku płodu może pojawić się ryzyko niedotlenienia, zaburzeniami w rozwoju lub obumarcia. Gdy gestoza zostaje potwierdzona, ciąża najczęściej rozwiązywana jest poprzez cesarskie cięcie.

Obrzęki po porodzie

U niektórych kobiet problem opuchlizny pojawia się nie w ciąży, ale bezpośrednio po porodzie. W drugiej dobie po urodzeniu dziecka stopy nagle puchną jak balony, nie mieszczą się w żadne buty, mama ma problem, by wstać z łóżka. Wynika to również z nadmiernej ilości wody w organizmie.

Najczęściej znika to samoistnie – czasem po kilku dniach, a czasem po kilku tygodniach. Zaleca się wypoczynek w połogu i picie dużej ilości wody, nawet do 3 litrów dziennie. Jest to wskazane nie tylko ze względu na obrzęki, ale również na karmienie piersią. Duża ilość wody sprzyja produkcji pokarmu i wzmaga laktację.

