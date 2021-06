Wcześniak – od kiedy mówimy o dzieciach przedwcześnie urodzonych?

Kiedy dziecko przychodzi na świat przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, mówimy, że jest wcześniakiem. Im wcześniej to nastąpi, tym większe jest ryzyko powikłań dla malucha. Na szczęście obecna medycyna jest tak zaawansowana, że jest w stanie uratować dzieci, które w momencie urodzenia ważą tylko kilogram.

Wcześniak – co to znaczy?

Prawidłowa ciąża trwa 40 tygodni. Przyjmuje się jednak, że dziecko, które urodzi się przed terminem porodu, pomiędzy 37. a 42. tygodniem ciąży, jest urodzone o czasie. Wcześniejszy poród może nieść poważne konsekwencje dla zdrowia maluszka. W przypadku ciąży każdy tydzień ma znaczenie.

Dzieci urodzone przed 37. tygodniem mają niską wagę urodzeniową, problemy ze ssaniem pokarmu, oddychaniem, słuchem, wzrokiem. Później zaczynają pokonywać kolejne kamienie milowe w rozwoju w porównaniu do swoich rówieśników: mogą np. usiąść nie w 6., ale w 9. miesiącu życia.

Im później rodzi się dziecko, tym mniejsze konsekwencje zdrowotne w przyszłości.

Rodzaje wcześniactwa

W zależności od tego, w jakim tygodniu ciąży przychodzi na świat dziecko, wyróżnia się:

Średnie wcześniaki – urodzone pomiędzy 32. a 36. tygodniem ciąży. Takie dzieci najczęściej rozwijają się zupełnie prawidłowo i szybko doganiają rówieśników

Skrajne wcześniaki – urodzone pomiędzy 28. a 31. tygodniem ciąży. Takie dzieci są niewydolne oddechowo, wymagają podłączenia do respiratora. Mają niższą odporność, mogą częściej chorować. Dzięki fachowej opiece mają bardzo wysokie szanse na wypisanie do domu w dobrej kondycji zdrowotnej. W domu niemowlęta funkcjonują zupełnie tak samo jak urodzone w terminie dzieci. Muszą jedynie do końca 1. roku życia pozostawać pod opieką specjalistów

Ekstremalnie skrajne wcześniaki – dzieci urodzone przed 28. tygodniem ciąży. Narządy takich maluszków nie są jeszcze w pełni rozwinięte i bez specjalistycznej aparatury nie miałyby szans na przeżycie. Od pierwszych chwil muszą być podłączone do respiratora, ponieważ są niewydolne nie tylko oddechowo, ale też krążeniowo. Lekarze muszą też zapobiegać wylewom krwi do mózgu, karmić dzieci w specjalistyczny sposób, utrzymywać w cieple. Współczesna medycyna potrafi jednak utrzymać takie maluszki przy życiu (nawet, gdy mają wagę urodzeniową 1000 gramów!).

Szanse dzieci przedwcześnie urodzonych

Współcześnie wcześniaki mają bardzo duże szanse na przeżycie. Szacuje się, że wynoszą one około 85 procent. Wzrastają one w zależności od tygodnia ciąży, w którym przyszły na świat i od ich wagi urodzeniowej. Każdy kolejny dzień to dodatkowe gramy wagi i większe szanse na życie i zdrowie.

Możliwe powikłania

Wcześniactwo wiąże się z szeregiem powikłań, które mogą, ale nie muszą wystąpić u dziecka. Im wcześniej maluch przyszedł na świat, tym większe ryzyko, że w przyszłości będzie zmagał się z różnymi chorobami. Należą do nich:

zespół zaburzeń oddychania

choroby układu oddechowego (astma, zapalenia oskrzeli, alergie)

niedokrwistość i choroby układu krwionośnego

zaburzenia rozwoju psychoruchowego

dziecięce porażenie mózgowe

zaburzenia wzroku

zaburzenia słuchu

choroby jelit

Jakie są przyczyny przedwczesnego porodu?

Przedwczesny poród mogą spowodować:

stres

nadmierne obciążenie organizmu pracą

nieprawidłowy tryb życia

nieodpowiednie warunki życia

stosowanie używek

palenie papierosów

wiek (powyżej 35. roku życia)

Ze względu na to, że dzieci urodzone przedwcześnie są obciążone ryzykiem wystąpienia wielu chorób, warto zrobić wszystko, by jak najdłużej donosić ciążę. Ryzyko przedwczesnego porodu można zmniejszyć, stosując się do zaleceń lekarzy, odpoczywając, przyjmując witaminy i prowadzić spokojny tryb życia.

