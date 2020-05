Choroba Kawasakiego – co to jest, czym się objawia i jak ją leczyć?

Choroba Kawasakiego jest czasami nazywana zespołem śluzowo-skórnym węzłów chłonnych, ponieważ wpływa również na gruczoły pęczniejące podczas infekcji (węzły chłonne), skórę i błony śluzowe w jamie ustnej, nosie i gardle. Objawy choroby Kawasakiego, takie jak wysoka gorączka i łuszczenie się skóry, mogą być przerażające. Dobrą wiadomością jest to, że choroba jest zazwyczaj uleczalna, a większość dzieci wraca do zdrowia bez poważnych problemów.

Objawy choroby Kawasakiego

Objawy choroby Kawasakiego zwykle pojawiają się w trzech fazach.

1. faza

Objawy pierwszej fazy mogą obejmować:

Gorączkę, która często jest wyższa niż 39° C i trwa dłużej niż trzy dni

Niezwykle zaczerwienione oczy bez zwiększonej wydzieliny

Wysypkę na głównej części ciała i na narządach płciowych

Czerwone, suche, popękane usta i czerwony, spuchnięty język

Opuchniętą, czerwoną skórę na dłoniach i podeszwach stóp

Opuchnięte węzły chłonne na szyi i być może gdzie indziej

Drażliwość.

2. faza

W drugiej fazie choroby u dziecko może rozwinąć się:

Łuszczenie się skóry na dłoniach i stopach, szczególnie na czubkach palców rąk i stóp, często w dużych płatach

Ból stawów

Biegunka

Wymioty



Ból brzucha.

3. faza

W trzeciej fazie choroby objawy powoli ustępują, chyba że pojawią się powikłania. Może minąć nawet osiem tygodni, zanim wszystko wróci do normy.

Kiedy iść do lekarza?

Jeśli twoje dziecko ma gorączkę, która trwa dłużej niż trzy dni, skontaktuj się z lekarzem. Również skonsultuj się z lekarzem dziecka, jeśli ma ono gorączkę wraz z czterema lub więcej z następujących objawów:

Zaczerwienienie w obu oczach

Bardzo czerwony, spuchnięty język

Zaczerwienienie dłoni lub podeszew stóp

Łuszczenie skóry

Wysypka

Obrzęk węzłów chłonnych

Leczenie choroby Kawasaki w ciągu 10 dni od jej rozpoczęcia może znacznie zmniejszyć szanse na trwałe powikłania.

Przyczyny choroby

Nikt nie wie, co powoduje chorobę Kawasaki, ale naukowcy nie sądzą, że choroba jest zaraźliwa i że może przejść z osoby na drugą osobę. Szereg teorii wiąże chorobę z bakteriami, wirusami lub innymi czynnikami środowiskowymi, ale żadna nie została udowodniona. Niektóre geny mogą zwiększać prawdopodobieństwo zachorowania dziecka.

Czynniki ryzyka

Znane są trzy rzeczy, które zwiększają ryzyko zachorowania dziecka na tę chorobę:

Wiek. Dzieci poniżej 5 lat są najbardziej zagrożone chorobą Kawasakiego

Płeć. Chłopcy są nieco bardziej narażeni na rozwój choroby Kawasakiego niż dziewczynki

Pochodzenie etniczne. Dzieci pochodzenia azjatyckiego lub z wyspy Pacyfiku, takie jak Japończycy czy Koreańczycy, częściej chorują na tę chorobę.

Powikłania

Choroba Kawasakiego jest główną przyczyną nabytej choroby serca u dzieci. Jednak przy skutecznym leczeniu tylko nieliczne dzieci mają trwałe uszkodzenia.

Powikłania sercowe obejmują:

Zapalenie naczyń krwionośnych, zwykle tętnic wieńcowych, które dostarczają krew do serca

Zapalenie mięśnia sercowego



Problemy z zastawką serca.

Każde z tych powikłań może uszkodzić serce dziecka. Zapalenie tętnic wieńcowych może prowadzić do osłabienia i wybrzuszenia ściany tętnicy (tętniak). Tętniaki zwiększają ryzyko zakrzepów krwi, co może prowadzić do zawału serca lub powodować zagrażające życiu krwawienie wewnętrzne. U bardzo małego odsetka dzieci z problemami z tętnicą wieńcową choroba Kawasakiego może spowodować śmierć, nawet podczas leczenia.

