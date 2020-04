Dorośli zaniedbani w dzieciństwie częściej doświadczają chorób serca

Wyniki badania wykazały, że osoby narażone na najwyższe poziomy trudności rodzinnego środowiska dziecięcego były o ponad 50 procent bardziej narażone na wystąpienie choroby sercowo-naczyniowej, takiej jak zawał serca lub udar mózgu w ciągu 30-letniej obserwacji.

Długoterminowe badanie ponad 3600 uczestników jest jednym z pierwszych, które opisały trajektorię chorób sercowo-naczyniowych i zgonów na podstawie ocen środowiska rodzinnego od młodego wieku dorosłego do starszego średniego wieku.

Traumy z dzieciństwa a choroby serca

Dzieci, które doświadczają tego rodzaju przeciwności losu, są predysponowane do wyższych wskaźników stresu przez całe życie, palenia, niepokoju, depresji i siedzącego trybu życia, które utrzymują się do wieku dorosłego. Może to prowadzić do wzrostu wskaźnika masy ciała (BMI), cukrzycy, wzrostu ciśnienia krwi, zaburzeń czynności naczyń i stanów zapalnych.

„Ta populacja dorosłych znacznie częściej bierze udział w ryzykownych zachowaniach – na przykład stosując jedzenie jako mechanizm radzenia sobie z trudnościami, co może prowadzić do problemów z wagą i otyłością”, powiedział autor Jacob Pierce, student medycyny czwartego roku w Northwestern University Feinberg School of Medicine. „Mają też wyższy wskaźnik palenia, co ma bezpośredni związek z chorobami układu krążenia”.

„Doświadczenia z wczesnego dzieciństwa mają trwały wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne dorosłych, a duża liczba amerykańskich dzieci nadal cierpi z powodu nadużyć i dysfunkcji, które pozostawiają żniwo problemów zdrowotnych i funkcjonowania społecznego przez całe życie”, powiedział starszy autor Joseph Feinglass, profesor nauk medycznych i medycyny zapobiegawczej w Feinberg.

W badaniu wykorzystano badanie rozwoju tętnic wieńcowych u młodych dorosłych (CARDIA), prospektywną kohortę, która śledziła uczestników od rekrutacji w latach 1985–1986 do 2018 r., w celu ustalenia, w jaki sposób środowisko psychospołeczne dzieciństwa wiąże się z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych i umieralnością w średnim wieku.

Chociaż badanie nie dotyczyło w szczególności uwagi rodziców, odkrycia wskazują, że zaangażowanie rodziców w życie ich dzieci może mieć wpływ na ich zdrowie w późniejszym życiu.

