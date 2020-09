Glejak u dziecka. Te objawy wymagają pilnych badań

Glejak to guz stanowiący ¾ wszystkich nowotworów mózgu, które diagnozowane są u dzieci. Na rozwój glejaka w szczególności narażone są niemowlęta i małe dzieci. Dzieje się tak z powodu intensywnych podziałów komórkowych, które zachodzą w mózgach maluchów. Jakie objawy powinny zaniepokoić i kiedy niezwłocznie zgłosić się z dzieckiem do lekarza?

Nowotwory układu nerwowego u dzieci

Nowotwory (guzy) mózgu to druga z częstych przyczyn przedwczesnych zgonów u dzieci. Szybkie podziały komórkowe oraz intensywny wzrost guzów często powodują nieodwracalne zmiany, które niestety kończą się śmiercią. Choroba nowotworowa jest wyjątkowo podstępna, dlatego każdy rodzic powinien bacznie obserwować swoje dzieci i konsultować z lekarzem wszystkie odstępstwa od normy, choć czasami wydają się one mało istotne.

Intuicja rodziców jest często bagatelizowana przez lekarzy. Okazuje się jednak, że przekonanie o tym, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, jest w pełni uzasadnione. Badania dowodzą, że kluczowy w przypadku rokowań jest nie tylko stopień złośliwości guza, ale także wczesne postawienie diagnozy. O tym, że w mózgu lub rdzeniu kręgowym dziecka może rosnąć niebezpieczny guz, świadczą nie zawsze charakterystyczne objawy.

Objawy glejaka u niemowląt

Wystąpienie konkretnych objawów glejaka uzależnione jest od kilku czynników. Pierwszym z nich jest lokalizacja guza, która wpływa m.in. na pojawienie się nieprawidłowości w funkcjonowaniu zmysłu smaku, węchu, słuch, wzroku oraz zmysłu równowagi. Drugim czynnikiem jest tempo powiększania się guza, który uciskając na okoliczne tkanki mózgowia, powoduje cechujące się różnym nasileniem objawy neurologiczne. Szczególnie trudno jest samodzielnie wykryć objawy glejaka u niemowląt oraz dzieci, które nie potrafią się jeszcze komunikować. Dziecko, które nie jest w stanie powiedzieć, że coś mu dolega, manifestuje jednak złe samopoczucie konkretnym zachowaniem. U niemowląt objawy glejaka obejmują:

zaburzenia rozwojowe,

nieustanny płacz,

częste dotykanie rączkami okolicy głowy, co może wskazywać na dokuczający dziecku ból,

omdlenia spowodowane płaczem,

pojawienie się zeza,

oczopląs,

nagłe zwiększenie się obwodu główki,

pulsujące, rozchodzące się ciemiączko,

rozchodzące się szwy czaszkowe,

nagła zmiana zachowania (rozdrażnienie, apatia)

nienaturalne „uciekanie” jednej gałki ocznej,

problemy z chodzeniem, które mogą wskazywać na zawroty głowy i zaburzenia równowagi,

opadanie kącika ust,

niesymetryczny uśmiech,

pojawienie się tików i nietypowa mimika twarzy,

niedowłady kończyn,

wymioty, które zdarzają się jedynie na czczo,

ataki padaczki, które nie zawsze przebiegają z drgawkami.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów niezbędna jest natychmiastowa wizyta u lekarza.

Objawy glejaka u starszych dzieci

Starsze dzieci, które potrafią się komunikować, informują o swoim złym samopoczuciu. W tym przypadku dominujące objawy glejaka to:

zaburzenia równowagi,

poranny ból głowy,

poranne nudności i chlustające wymioty na czczo, które powodują ustąpienie bólu głowy,

nienaturalna senność,

nagła zmiana zachowania,

zaburzenia świadomości,

częste omdlenia,

chwiejny chód,

nagłe napady agresji,

zaburzenia widzenia,

zaburzenia słuchu,

zaburzenia smaku,

padaczka,

„zawieszanie się” dziecka na wykonywaniu jakiejś czynności (jeden z objawów padaczki, której nie towarzyszą drgawki),

nietrzymanie moczu i stolca,

cofanie się w rozwoju,

niedowłady kończyn.

W przypadku glejaków mogą pojawić się także inne objawy np. skrzywienie kręgosłupa, kręcz szyi, omamy wzrokowe i słuchowe, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca.

Objawy, które powoduje glejak są wyjątkowo różnorodne. Nie muszą one występować jednocześnie i stale. W niektórych przypadkach małych pacjentów wskazaniem do wykonania badań był jedynie nienaturalny, asymetryczny uśmiech. Znane są też przypadki rozpoznania glejaka z powodu nagłej zmiany sposobu poruszania się przez dziecko – uczący się chodzić maluch nagle zaczął poruszać się jedynie z rozpostartymi na boki rękoma, co było oznaką dokuczających mu zawrotów głowy.

