Twoje dziecko ma takie objawy? To może być jaskra!

Jaskra dziecięca, czyli jaskra wrodzona diagnozowana jest najczęściej w pierwszych latach życia dziecka. Przyczyną rozpoczęcia diagnostyki w kierunku jaskry są dość specyficzne objawy, których żaden uważny rodzić nie przeoczy. Jaskra często związana jest z obciążeniem genetycznym, dlatego w sytuacji, gdy choroba ta występuje u najbliższych członków rodziny, trzeba uważnie obserwować dziecko, bo ryzyko, że może ono zachorować, znacząco wzrasta.

Co to jest jaskra?

Jaskra jest chorobą dziedziczną. Wyróżniamy kilka rodzajów tej choroby:

jaskrę pierwotną wrodzoną,

jaskrę noworodków,

jaskrę pierwotną dziecięcą.

Inne rodzaje jaskry to:

jaskra wtórna,

jaskra, która rozwija się w wyniku przebiegu innych schorzeń.

Przyczyną jaskry u dzieci są najczęściej wady rozwojowe oka, które pojawiają się jeszcze w życiu płodowym, co prowadzi do nadmiernego gromadzenia się cieczy wodnistej oraz wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Przyczyną jaskry mogą być także urazy oka, stany zapalne oraz choroby dotyczące różnych zaburzeń genetycznych. Najczęściej jaskrę wrodzoną pierwotną diagnozuje się u maluchów, które nie ukończyły 2. roku życia. Jaskra pierwotna dziecięca diagnozowana jest nieco później, bo zwykle około 5. roku życia.

Jaskra u dzieci – objawy

Objawy jaskry u dziecka są dość łatwe do zauważenia. Możemy podzielić je na objawy wczesne i objawy pojawiające się wskutek wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Początkowe objawy jaskry to:

nadwrażliwość na światło (mrużenie oczu w jasnych pomieszczeniach, reagowanie nerwowością na światło słoneczne, odwracanie głowy przez niemowlę od źródła światła),

nadmierne łzawienie oczu,

mocne zaciskanie powiek, które powodowane jest przez skurcze.

Zauważając, że dziecko odczuwa dyskomfort w jasnych pomieszczeniach, często odwraca główkę od źródła światła, reaguje płaczem w jasnych pomieszczeniach, kurczowo zaciska powieki np. w słoneczny dzień, trzeba zawsze skonsultować się z pediatrą! Konsultacji i diagnostyki wymaga także nadmierne łzawienie oczu malucha oraz wypływ innej wydzieliny i często nawracające objawy zapalenia spojówek.

Wraz z postępem choroby lub nasilaniem się czynników, które wywołują jaskrę (np. wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaleganie płynu) oczy dziecka mogą zmieniać swój wygląd. Proces chorobowy może obejmować jedną lub obydwie gałki oczne.

Typowym objawem postępującej jaskry jest powiększenie gałki lub gałek ocznych. Początkowo może być ono nieznaczne, jednak można je łatwo zauważyć np. na wykonywanych dziecku fotografiach. O chorobie świadczy także niebieskie zabarwienie twardówki, zmętnienie tęczówki i niesymetryczne powiększenie naczyń krwionośnych, które są doskonale widoczne na gałce ocznej. Skutkiem procesu chorobowego jest także uszkodzenie nerwu wzrokowego. Starsze dzieci, u których rozwija się jaskra, często zgłaszają problemy z widzeniem oraz pojawia się u nich nawracający, uporczywy ból głowy.

Ze względu na genetyczne podłoże zmian chorobowych jaskrze u dzieci nie można skutecznie zapobiegać. Nieleczone zmiany prowadzą do stopniowego pogorszenia jakości widzenia oraz nieodwracalnej utraty wzroku. W przypadku, gdy w rodzinie często występuje jaskra, ryzyko, że u dziecka pojawią się uwarunkowane genetycznie zmiany, znacząco wzrasta.

Jak leczyć jaskrę u dziecka?

Leczenie jaskry u dzieci przebiega w różny sposób. Wiele zależy od stopnia zaawansowania choroby i jej podłoża, czyli np. występowania wpływających na rozwój schorzenia innych chorób genetycznych i złożoności wad w rozwoju gałki ocznej. Niestety, jaskra jest chorobą nieuleczalną; wymaga stałej kontroli oraz bezwzględnego przestrzegania zaleceń lekarza. W przypadku jaskry stosuje się leczenie z pomocą leków np. kropli do oczu oraz zabiegów chirurgicznych, które wykonuje się, gdy inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych efektów. Do sposobów leczenia jaskry u dzieci, zalicza się także zabiegi laserowe oraz zabiegi, które mają na celu usunięcie problemów w obrębie gałki lub gałek ocznych. Uzupełnieniem leczenia są stałe kontrole u specjalisty i odbywające się co kilka miesięcy badanie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.